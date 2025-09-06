By Dheeraj Pal
PUBLISHED January 04, 2025
LIVE HINDUSTAN
Faith
पितृपक्ष में चींटियों को आटा खिलाने से क्या होता है?
7 सितंबर 2025 से पितृ पक्ष शुरू हो रहा है, जिसमें तर्पण और श्राद्ध का विशेष महत्व है।
पितृपक्ष की शुरुआत
इस दौरान पितरों का मनपसंद खाना बनाया जाता है और उन्हें पशु-पक्षियों को खिलाया जाता है।
पशु-पक्षियों को भोजन
मान्यता है कि पशु- पक्षियों को खाना खिलाने से भोजन उनके पितरों तक पहुंच जाता है और उनकी आत्माओं को तृप्त करता है।
आत्मा तृप्त
पितृपक्ष में चींटियों को आटा खिलाने की परंपरा है। मान्यता है कि यह कार्य पितरों को तृप्त करता है और परिवार में सुख-समृद्धि लाता है।
चींटियों को आटा खिलाना
इसलिए आपको चींटी को आटा जरूर डालना चाहिए। इससे आपके पितरों की आत्मा को शांति प्राप्त होती है।
क्यों खिलाएं
पितृ पक्ष में चींटियों को आटे और शक्कर से बनी गोलियां चींटियों को डालना शुभ होता है।
आटा-शक्कर
मान्यता है कि अगर आपके पितर अधोलोक में हैं, तो चींटियां उन तक खाना पहुंचाती हैं।
अधोलोक
चींटियों को आटा डालने का नियम है। श्राद्ध भोजन बनाने के बाद थोड़ा आटा अलग निकाल लें।
थोड़ा आटा निकाल लें
इसे आंगन, दीवार की किनारी या खुले स्थान पर चींटियों के लिए रख दें। ध्यान रखें कि यह कार्य श्रद्धा और शुद्ध भाव से किया जाए।
शुद्ध भाव
यह जानकारी सिर्फ मान्यताओं, धार्मिक ग्रंथों और विभिन्न माध्यमों पर आधारित है। किसी भी जानकारी को मानने से पहले विशेषज्ञ की सलाह लें।
नोट
पितरों की शांति के लिए करें ये 6 उपाय
Click Here