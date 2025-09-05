By Dheeraj Pal
PUBLISHED September 05, 2025
पितृपक्ष के दौरान तिल का दान करने से क्या होता है?
इस बार पितृपक्ष की शुरुआत 7 सितंबर, रविवार से हो रही है। इस दौरान लोग अपने पूर्वजों की शांति और उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए पूजा व दान करते हैं।
शुरुआत
ऐसी मान्यता है कि पितृपक्ष के दौरान दान-पुण्य जरूर करना चाहिए। इससे पूर्वज प्रसन्न होते हैं और जीवन में सुख-समृद्धि आती है।
दान-पुण्य
पितृपक्ष में कई चीजों का दान किया जाता है। इनमें से एक चीज है तिल। चलिए जानते हैं कि इसके दान से क्या होता है?
तिल का दान
वैसे पितृपक्ष के दौरान सफेद तिल का दान भी शुभ है, लेकिन काले तिल का दान श्रेष्ठ माना जाता हैं।
काले तिल का दान
मान्यता है कि अगर आप और किसी वस्तु का दान न कर पाएं, तो यह एक चीज जरूर दान करें।
जरूर करें दान
काले तिल के दान से पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है और जीवन में आने वाली परेशानियों से पूर्वज हमारी रक्षा करते हैं।
पितरों का आशीर्वाद
पितरों के क्रोध या उनके नाराज होने के कारण अगर पितृ दोष उत्पन्न हुआ है, तो श्राद्ध के 16 दिन लगातार तिल का दान करने से दोष दूर हो जाता है।
पितृ दोष उत्पन्न
पितृ पक्ष के दौरान काले तिल का दान करने से पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है।
मोक्ष की प्राप्ति
इसके अलावा इसके दान से पिशाच योनी में भटक रहे पितरों को मुक्ति मिलती है।
पितरों को मुक्ति
यह जानकारी सिर्फ मान्यताओं, धार्मिक ग्रंथों और विभिन्न माध्यमों पर आधारित है। किसी भी जानकारी को मानने से पहले विशेषज्ञ की सलाह लें।
नोट
