By Shubhangi Gupta
PUBLISHED Oct 02, 2025
LIVE HINDUSTAN
Entertainment
श्रद्धा कपूर के रेड हॉट आउटफिट्स
श्रद्धा कपूर, एक प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेत्री जो अपने फैशन सेंस के लिए भी जानी जाती हैं।
श्रद्धा कपूर
Instagram:
shraddhakapoor
रेड ड्रेस में श्रद्धा का ग्लैमरस अवतार फैंस को बेहद पसंद आता है।
रेड हॉट
Instagram:
shraddhakapoor
चाहे रेड कार्पेट हो या प्रमोशनल इवेंट, श्रद्धा का रेड लुक हमेशा चर्चा में रहता है।
स्टाइलिश
Instagram:
shraddhakapoor
उनके रेड गाउन्स एलिगेंस और सोफिस्टिकेशन का परफेक्ट मिश्रण होते हैं।
एलिगेंस
Instagram:
shraddhakapoor
श्रद्धा अक्सर रेड ड्रेसेज में मिनिमल एक्सेसरीज का चुनाव करती हैं।
मिनिमल
Instagram:
shraddhakapoor
उनके रेड आउटफिट्स में विविधता होती है - लहंगा, साड़ी, गाउन से लेकर कॉकटेल ड्रेस तक।
ट्रेंडी लुक्स
Instagram:
shraddhakapoor
वहीं, श्रद्धा का मेकअप उनके रेड लुक को और भी आकर्षक बना देता है।
स्टाइलिंग
Instagram:
shraddhakapoor
श्रद्धा के स्टाइलिश और बोल्ड रेड आउटफिट्स फैशन स्टेटमेंट बन चुके हैं और युवाओं के लिए फैशन इंस्पिरेशन भी।
स्टाइल डीवा
Instagram:
shraddhakapoor
