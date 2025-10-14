By Shubhangi Gupta
PUBLISHED Oct 14, 2025

 Fashion

लाल परी: श्रद्धा आर्या का रेड हॉट अवतार!

श्रद्धा आर्या, टीवी इंडस्ट्री की जानी-मानी अभिनेत्री, अपने फैशन सेंस के लिए प्रसिद्ध हैं।

श्रद्धा आर्या

Instagram: sarya12

हाल ही में उन्होंने लाल साड़ी में अपनी तस्वीरें साझा की हैं जिसने सभी का ध्यान आकर्षित कर लिया है।

रेड हॉट

उनकी साड़ी की खासियत उसका रंग, डिजाइन और उसके साथ पहना गया स्टाइलिश केप है।

खूबसूरत

श्रद्धा ने अपने लुक को न्यूनतम गहनों के साथ पेयर किया है जिससे साड़ी की खूबसूरती और भी ज्यादा उभर कर आई है।

स्टाइलिंग

मेकअप के लिए उन्होंने न्यूड शेड्स का चयन किया जो उनके लाल साड़ी के साथ खूब जच रहे थे।

न्यूड मेकअप

श्रद्धा का यह लुक ना केवल पार्टी रेडी है बल्कि आरामदायक भी है, इस फेस्टिव सीजन में जरूर ट्राई कर सकते हैं।

पार्टी रेडी

साड़ी पहने श्रद्धा हमेशा नए ट्रेंड्स सेट कर देती हैं, कई महिलाएं उनका स्टाइल फॉलो भी करती हैं।

फैशनिस्टा

सिल्क साड़ी में श्रद्धा परफेक्ट एथनिक फैशन गोल्स दे रही हैं, वेडिंग सीजन के लिए एकदम परफेक्ट है।

ट्रेडिशनल

