By Shubhangi Gupta
PUBLISHED Oct 07, 2025

LIVE HINDUSTAN
 Fashion

फ्लोरल लहंगे में श्रद्धा आर्या, सोबर लुक!

मशहूर टीवी अभिनेत्री श्रद्धा आर्या अपने लाइफस्टाइल और फैशन के लिए भी खूब सुर्खियों में रहती हैं।

श्रद्धा आर्या

Instagram: sarya12

खासतौर पर श्रद्धा के एथनिक लुक्स काफी ज्यादा ट्रेंड करते हैं। सूट से लेकर साड़ी और लहंगा तक, हर लुक में वो कमाल लगती हैं।

एथनिक

Instagram: sarya12

इस बार श्रद्धा ने लहंगा लुक शेयर किया है, उन्होंने मरून कलर का फ्लोरल प्रिंट वाला लहंगा पहना है जिसमें वो बेहद खूबसूरत लग रही हैं।

लहंगा लुक

Instagram: sarya12

मैचिंग ब्लाउज और दुपट्टा के अलावा श्रद्धा ने एकदम सोबर और मिनिमल स्टाइलिंग की है।

फ्लोरल

Instagram: sarya12

लाइट मेकअप, सिंपल ज्वेलरी और हेयरस्टाइल श्रद्धा के लुक में चार चांद लगा रहे हैं। 

गजब स्टाइलिंग

Instagram: sarya12

फेस्टिव सीजन के लिए श्रद्धा का ये  लाइट वेट लहंगा एकदम परफेक्ट है, जरूर ट्राई कर सकते हैं।

फेस्टिव रेडी

Instagram: sarya12

इसके अलावा श्रद्धा के सूट और साड़ियां भी फेस्टिव-वेडिंग सीजन के लिए परफेक्ट नजर आते हैं।

फैशनिस्टा

Instagram: sarya12

इस हैवी वर्क वाले सूट में भी श्रद्धा का लुक देखने लायक है, कई महिलाएं उनके स्टाइल को फॉलो भी करती हैं।

स्टाइल डीवा

Instagram: sarya12

