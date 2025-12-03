By Shubhangi Gupta
वायरल: श्रद्धा आर्या की Cutest फैमिली फोटोज!
श्रद्धा आर्या, टीवी इंडस्ट्री की चर्चित अभिनेत्री, इन दिनों मदरहुड को बखूबी एंजॉय कर रही हैं। वो जुड़वा बच्चों की मम्मी बन चुकी हैं।
प्रेग्नेंसी जर्नी से लेकर बच्चों के पहले बर्थडे तक, श्रद्धा हर खास पल को सोशल मीडिया पर साझा कर रही हैं।
हाल ही में श्रद्धा ने अपने जुड़वा बच्चों का पहला जन्मदिन सेलिब्रेट किया जिसकी तस्वीरें बेहद खूबसूरत हैं।
इतना ही नहीं, इस खास मौके पर श्रद्धा ने जुड़वा बच्चों का फेस रिवील भी किया है।
श्रद्धा के बच्चों के नाम भी बहुत प्यारे हैं- बेटी का नाम सिया तो वहीं, बेटे का नाम शौर्य है।
श्रद्धा का ये खूबसूरत फोटो डंप सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है और फैंस बेशुमार प्यार लुटा रहे हैं।
इस दौरान श्रद्धा और राहुल ने बेबी पिंक आउटफिट्स में ट्विनिंग की है और वहीं, बच्चों को पेस्टल ब्लू कलर की क्यूट ड्रेसेस पहनाई हैं।
श्रद्धा और राहुल की इन तस्वीरों से नजरें हटाना मुश्किल है, चारों परफेक्ट फैमिली गोल्स दे रहे हैं।
