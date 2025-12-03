By Shubhangi Gupta
PUBLISHED Dec 03, 2025

LIVE HINDUSTAN
 Entertainment

वायरल: श्रद्धा आर्या की Cutest फैमिली फोटोज!

श्रद्धा आर्या, टीवी इंडस्ट्री की चर्चित अभिनेत्री, इन दिनों मदरहुड को बखूबी एंजॉय कर रही हैं। वो जुड़वा बच्चों की मम्मी बन चुकी हैं।

श्रद्धा आर्या

Instagram: sarya12

प्रेग्नेंसी जर्नी से लेकर बच्चों के पहले बर्थडे तक, श्रद्धा हर खास पल को सोशल मीडिया पर साझा कर रही हैं।

मदरहुड

Instagram: sarya12

हाल ही में श्रद्धा ने अपने जुड़वा बच्चों का पहला जन्मदिन सेलिब्रेट किया जिसकी तस्वीरें बेहद खूबसूरत हैं।

जन्मदिन

Instagram: sarya12

इतना ही नहीं, इस खास मौके पर श्रद्धा ने जुड़वा बच्चों का फेस रिवील भी किया है।

खास पल

Instagram: sarya12

श्रद्धा के बच्चों के नाम भी बहुत प्यारे हैं- बेटी का नाम सिया तो वहीं, बेटे का नाम शौर्य है।

क्यूटनेस

Instagram: sarya12

श्रद्धा का ये खूबसूरत फोटो डंप सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है और फैंस बेशुमार प्यार लुटा रहे हैं।

फैंस का प्यार

Instagram: sarya12

इस दौरान श्रद्धा और राहुल ने बेबी पिंक आउटफिट्स में ट्विनिंग की है और वहीं, बच्चों को पेस्टल ब्लू कलर की क्यूट ड्रेसेस पहनाई हैं।

शानदार

Instagram: sarya12

श्रद्धा और राहुल की इन तस्वीरों से नजरें हटाना मुश्किल है, चारों परफेक्ट फैमिली गोल्स दे रहे हैं।

फैमिली गोल्स

Instagram: sarya12

