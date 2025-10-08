By Shubhangi Gupta
लाल सूट में श्रद्धा आर्या का प्री-करवा चौथ लुक!

टीवी अभिनेत्री श्रद्धा आर्या अपने ट्रेडिशनल लुक्स के लिए हमेशा चर्चा में रहती हैं। करवा चौथ से पहले उन्होंने एक ट्रेडिशनल लुक शेयर किया है।

श्रद्धा आर्या

Instagram: sarya12

श्रद्धा ने लाल रंग का एथनिक सूट पहना है जिसमें वो बहुत खूबसूरत लग रही हैं और फैशन गोल्स भी दे रही हैं।

करवा चौथ

Instagram: sarya12

उनके सूट की खासियत फाइन जरी वर्क और एलिगेंट डिजाइन है जो उनके पारंपरिक लुक में जान डाल रहे हैं।

सुंदर सूट

Instagram: sarya12

श्रद्धा ने अपने पहनावे को खूबसूरत चूड़ियों और झुमकों से सजाया है जो लुक में चार चांद लगा रहे हैं।

स्टाइलिंग

Instagram: sarya12

सोशल मीडिया पर उनके इस लुक की तस्वीरें वायरल हो गईं और प्रशंसकों ने खूब सराहना की।

वायरल...

Instagram: sarya12

उनका यह लुक महिलाओं के लिए प्रेरणा है, आप भी अपने लिए ये सुंदर लुक रीक्रिएट कर सकती हैं।

स्टाइल डीवा

Instagram: sarya12

इससे पहले भी श्रद्धा के करवा चौथ लुक्स खूब चर्चा में रहे हैं। लेमन येलो लहंगे में वो हद से ज्यादा सुंदर लग रही हैं।

लहंगा लुक

Instagram: sarya12

वहीं, करवा चौथ पर ट्रेडिशनल लुक को मॉडर्न टच देना चाहती हैं तो उनका ये लुक भी बेस्ट है।

फैशन टिप्स

Instagram: sarya12

फ्लोरल लहंगे में श्रद्धा आर्या, सोबर लुक!

