By Shubhangi Gupta
PUBLISHED Sept 09, 2025

LIVE HINDUSTAN
 Fashion

एथनिक फैशन: श्रद्धा आर्या के फेस्टिव लुक्स!

श्रद्धा आर्या, टीवी इंडस्ट्री की चमकदार सितारा जिनका स्टाइल फेस्टिव सीजन के लिए एकदम बेस्ट है।

श्रद्धा आर्या

Instagram: sarya12

सूट हो या साड़ी या फिर लहंगा, ट्रेडिशनल लुक्स में श्रद्धा बेहद खूबसूरत लगती हैं और फैशन गोल्स भी देती हैं।

ट्रेडिशनल

Instagram: sarya12

श्रद्धा के साड़ी स्टाइल से लें फेस्टिव इंस्पिरेशन। उनकी ये लाल साड़ी और ज्वेलरी, दोनों ही लाजवाब हैं।

एथनिक साड़ी

Instagram: sarya12

श्रद्धा के इस रॉयल लुक से पाएं शादी और फेस्टिवल्स के लिए आइडियाज।

लहंगा चोली

Instagram: sarya12

श्रद्धा का यह ट्रेंडी और आरामदायक लुक है फेस्टिवल्स के लिए बेस्ट।

शरारा सूट

Instagram: sarya12

श्रद्धा के इस स्टाइलिश और आरामदायक लुक को फेस्टिव सीजन में जरूर अपनाएं।

पैंट सूट

Instagram: sarya12

श्रद्धा की तरह चुनें एलिगेंट ज्वेलरी जो आपके फेस्टिव लुक में चार चांद लगाए।

एक्सेसरीज

Instagram: sarya12

श्रद्धा के ग्लैमरस मेकअप और हेयरस्टाइल से भी लें प्रेरणा।

स्टाइलिंग

Instagram: sarya12

पैठणी साड़ी में जाह्नवी कपूर का रॉयल लुक!

 Click Here