By Shubhangi Gupta
PUBLISHED Sept 09, 2025
LIVE HINDUSTAN
Fashion
एथनिक फैशन: श्रद्धा आर्या के फेस्टिव लुक्स!
श्रद्धा आर्या, टीवी इंडस्ट्री की चमकदार सितारा जिनका स्टाइल फेस्टिव सीजन के लिए एकदम बेस्ट है।
श्रद्धा आर्या
Instagram:
sarya12
सूट हो या साड़ी या फिर लहंगा, ट्रेडिशनल लुक्स में श्रद्धा बेहद खूबसूरत लगती हैं और फैशन गोल्स भी देती हैं।
ट्रेडिशनल
Instagram:
sarya12
श्रद्धा के साड़ी स्टाइल से लें फेस्टिव इंस्पिरेशन। उनकी ये लाल साड़ी और ज्वेलरी, दोनों ही लाजवाब हैं।
एथनिक साड़ी
Instagram:
sarya12
श्रद्धा के इस रॉयल लुक से पाएं शादी और फेस्टिवल्स के लिए आइडियाज।
लहंगा चोली
Instagram:
sarya12
श्रद्धा का यह ट्रेंडी और आरामदायक लुक है फेस्टिवल्स के लिए बेस्ट।
शरारा सूट
Instagram:
sarya12
श्रद्धा के इस स्टाइलिश और आरामदायक लुक को फेस्टिव सीजन में जरूर अपनाएं।
पैंट सूट
Instagram:
sarya12
श्रद्धा की तरह चुनें एलिगेंट ज्वेलरी जो आपके फेस्टिव लुक में चार चांद लगाए।
एक्सेसरीज
Instagram:
sarya12
श्रद्धा के ग्लैमरस मेकअप और हेयरस्टाइल से भी लें प्रेरणा।
स्टाइलिंग
Instagram:
sarya12
