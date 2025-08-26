By Shubhangi Gupta
श्रद्धा आर्या के टॉप टीवी शोज!
श्रद्धा आर्या, एक प्रसिद्ध टीवी अभिनेत्री, जिन्होंने अपने अभिनय से घर-घर में पहचान बनाई।
श्रद्धा आर्या
श्रद्धा ने 'मैं लक्ष्मी तेरे आंगन की' शो से टीवी जगत में कदम रखा और छा गईं।
करियर
'तुम्हारी पाखी' में उनके अभिनय की खूब सराहना हुई और उन्हें दर्शकों का भरपूर प्यार भी मिला।
टीवी शोज
श्रद्धा ने 'ड्रीम गर्ल- एक लड़की दीवानी सी' में भी अपने अभिनय से खूब प्यार बटोरा।
'ड्रीम गर्ल'
श्रद्धा ने 'कुमकुम भाग्य' में भी अपनी एक छाप छोड़ी जिससे उनकी लोकप्रियता बढ़ी।
लोकप्रियता
'कुंडली भाग्य' में प्रीता के किरदार ने श्रद्धा को टीवी जगत का सितारा बना दिया।
सबकी चहेती प्रीता
रियलिटी शो 'नच बलिए 9' में भी श्रद्धा ने अपने डांस से सबको मंत्रमुग्ध किया।
रियलिटी
उनकी लोकप्रियता सोशल मीडिया पर भी है जहां वो अपने फैंस के साथ जुड़ी रहती हैं।
सोशल मीडिया
