By Shubhangi Gupta
PUBLISHED August 26, 2025

LIVE HINDUSTAN
 Entertainment

श्रद्धा आर्या के टॉप टीवी शोज!

श्रद्धा आर्या, एक प्रसिद्ध टीवी अभिनेत्री, जिन्होंने अपने अभिनय से घर-घर में पहचान बनाई।

श्रद्धा आर्या

Instagram: sarya12

श्रद्धा ने 'मैं लक्ष्मी तेरे आंगन की' शो से टीवी जगत में कदम रखा और छा गईं।

करियर

Instagram: sarya12

'तुम्हारी पाखी' में उनके अभिनय की खूब सराहना हुई और उन्हें दर्शकों का भरपूर प्यार भी मिला।

टीवी शोज

Instagram: sarya12

श्रद्धा ने 'ड्रीम गर्ल- एक लड़की दीवानी सी' में भी अपने अभिनय से खूब प्यार बटोरा।

'ड्रीम गर्ल'

Instagram: sarya12

श्रद्धा ने 'कुमकुम भाग्य' में भी अपनी एक छाप छोड़ी जिससे उनकी लोकप्रियता बढ़ी।

लोकप्रियता

Instagram: sarya12

'कुंडली भाग्य' में प्रीता के किरदार ने श्रद्धा को टीवी जगत का सितारा बना दिया।

सबकी चहेती प्रीता

Instagram: sarya12

रियलिटी शो 'नच बलिए 9' में भी श्रद्धा ने अपने डांस से सबको मंत्रमुग्ध किया।

रियलिटी

Instagram: sarya12

उनकी लोकप्रियता सोशल मीडिया पर भी है जहां वो अपने फैंस के साथ जुड़ी रहती हैं।

सोशल मीडिया

Instagram: sarya12

Bigg Boss 19 की ये कंटेस्टेंट शादी से पहले हुईं थी प्रेग्नेंट, शादीशुदा कुमार सानू संग रहा अफेयर

 Click Here