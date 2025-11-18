By Shubhangi Gupta
PUBLISHED Nov 19, 2025
श्रद्धा आर्या का शानदार एनिवर्सरी सेलिब्रेशन!
श्रद्धा आर्या टीवी इंडस्ट्री की जानी-मानी अदाकारा हैं जिनकी पर्सनल लाइफ भी खूब सुर्खियों में रहती है।
श्रद्धा आर्या
Instagram:
sarya12
श्रद्धा के पति राहुल नागल भले ही मनोरंजन जगत से ना हों लेकिन इनके चर्चे जोरों पर होते हैं। दोनों की जोड़ी लाजवाब है।
पति के साथ
Instagram:
sarya12
हाल ही में श्रद्धा ने अपनी शादी की चौथी सालगिरह को बड़े ही खास अंदाज में मनाया जिसकी फोटोज भी वायरल हो गई हैं।
एनिवर्सरी
Instagram:
sarya12
श्रद्धा ने पति और अपने जुड़वा बच्चों के साथ इस खास मौके को सेलिब्रेट किया।
फैमिली अफेयर
Instagram:
sarya12
इन फोटोज में ना सिर्फ श्रद्धा और राहुल के फैशनेबल लुक्स बल्कि पेरेंटहुड जर्नी भी साफ नजर आ रही है।
पेरेंटहुड
Instagram:
sarya12
बच्चों के साथ राहुल-श्रद्धा के प्यार और मस्ती भरे मॉमेंट्स देखने को मिल रहे हैं।
प्यार और मस्ती
Instagram:
sarya12
इतना ही नहीं, फैंस भी श्रद्धा और राहुल की फोटोज पर बेशुमार प्यार लुटा रहे हैं और ढेरों शुभकामनाएं भी भेज रहे हैं।
फैंस का प्यार
Instagram:
sarya12
यह कहना गलत नहीं होगा कि श्रद्धा और राहुल हर मौके पर परफेक्ट फैमिली गोल्स देते हैं।
फैमिली गोल्स
Instagram:
sarya12
