By Shubhangi Gupta
PUBLISHED Nov 19, 2025

LIVE HINDUSTAN
 Entertainment

श्रद्धा आर्या का शानदार एनिवर्सरी सेलिब्रेशन!

श्रद्धा आर्या टीवी इंडस्ट्री की जानी-मानी अदाकारा हैं जिनकी पर्सनल लाइफ भी खूब सुर्खियों में रहती है।

श्रद्धा आर्या

Instagram: sarya12

श्रद्धा के पति राहुल नागल भले ही मनोरंजन जगत से ना हों लेकिन इनके चर्चे जोरों पर होते हैं। दोनों की जोड़ी लाजवाब है।

पति के साथ

Instagram: sarya12

हाल ही में श्रद्धा ने अपनी शादी की चौथी सालगिरह को बड़े ही खास अंदाज में मनाया जिसकी फोटोज भी वायरल हो गई हैं।

एनिवर्सरी

Instagram: sarya12

श्रद्धा ने पति और अपने जुड़वा बच्चों के साथ इस खास मौके को सेलिब्रेट किया।

फैमिली अफेयर

Instagram: sarya12

इन फोटोज में ना सिर्फ श्रद्धा और राहुल के फैशनेबल लुक्स बल्कि पेरेंटहुड जर्नी भी साफ नजर आ रही है।

पेरेंटहुड

Instagram: sarya12

बच्चों के साथ राहुल-श्रद्धा के प्यार और मस्ती भरे मॉमेंट्स देखने को मिल रहे हैं।

प्यार और मस्ती

Instagram: sarya12

इतना ही नहीं, फैंस भी श्रद्धा और राहुल की फोटोज पर बेशुमार प्यार लुटा रहे हैं और ढेरों शुभकामनाएं भी भेज रहे हैं।

फैंस का प्यार

Instagram: sarya12

यह कहना गलत नहीं होगा कि श्रद्धा और राहुल हर मौके पर परफेक्ट फैमिली गोल्स देते हैं।

फैमिली गोल्स

Instagram: sarya12

रेखा ने रिजेक्ट की अमिताभ बच्चन की यह फिल्म, इस एक्ट्रेस ने प्रेग्नेंसी में की और हाथ लगी बड़ी सक्सेस

 Click Here