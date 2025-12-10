By Dheeraj Pal
PUBLISHED December 10, 2025
LIVE HINDUSTAN
Faith
खरमास में शादी की शॉपिंग करना शुभ या अशुभ?
हिंदू धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक खरमास को अशुभ समय माना गया है।
खरमास
खरमास के समय किसी भी प्रकार के शुभ कार्य जैसे—शादी, मुंडन, नामकरण और गृहप्रवेश सहित अन्य मंगल कार्य करना वर्जित होता है।
वर्जित हैं ये कार्य
ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इस समय सूर्य देव अन्य दिनों की तुलना में कमजोर होते हैं। ऐसे में सूर्य की स्थिति सभी ग्रहों को प्रभावित करती है
प्रभावित
यही वजह है कि खरमास में कोई भी शुभ कार्य नहीं किए जाते हैं। 16 दिसंबर 2026 से खरमास शुरू हो रहा है, जो मकर संक्रांति पर समाप्त होंगे।
तिथि
ऐसे में सवाल यह उठता है कि क्या खरमास के दौरान शादी की खरीदारी करना शुभ होता है या अशुभ?
शादी की शॉपिंग
अशुभ माना जाता है
खरमास के समय शादी करना अशुभ माना जाता है। लेकिन इस दौरान शादी की खरीदारी की जा सकती है।
वर्जित
शास्त्रों में कहीं भी यह नहीं लिखा है कि इस समय शादी से जुड़ी वस्तुएं खरीदना वर्जित है। पर कुछ बातों का ध्यान रखना होगा।
ना करें उपयोग
खरमास के दौरान यदि आप शादी की खरीदारी कर रहे हैं, तो ध्यान रखें कि खरीदी गई वस्तुओं का उपयोग न करें।
सलाह
इस समय मंगलसूत्र, शादी की अंगूठी और शादी का जोड़ा खरीदने से बचने की सलाह दी जाती है।
यह जानकारी सिर्फ मान्यताओं, धार्मिक ग्रंथों और विभिन्न माध्यमों पर आधारित है। किसी भी जानकारी को मानने से पहले विशेषज्ञ की सलाह लें।
नोट
प्रदोष काल क्या होता है, जरूर करें ये 1 काम
Click Here