By Dheeraj Pal
PUBLISHED August 17, 2025
LIVE HINDUSTAN
Faith
आरती करते समय आंखें खुली रखनी चाहिए या बंद?
हिंदू धर्म में पूजा-पाठ के बाद आरती का विशेष महत्व है। इसके बिना पूजा अधूरी मानी जाती है।
आरती का महत्व
आरती करते समय यह सवाल अक्सर मन में आता है कि क्या आंखें बंद करनी चाहिए या खुली रखनी चाहिए। चलिए जानते हैं।
आंखें बंद रखें या खुली
यूं तो शास्त्रों के अनुसार, आरती करते समय आंखें खुली रखना ही सही माना जाता है। चलिए जानते हैं इसके पीछे की वजह।
सही माना जाता है
आरती को भगवान का साक्षात आवाहन माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि जब हम आरती करते हैं तो देवी-देवता स्वयं वहां प्रकट होते हैं।
भगवान का साक्षात आवाहन
अगर हम आंखें बंद कर लेते हैं तो यह एक तरह से भगवान को अनदेखा करने जैसा होता है, जो सही नहीं है।
आंखें बंद न करने की वजह
इसलिए आरती के दौरान हमें अपनी आंखें खुली रखनी चाहिए और भगवान की छवि को एकटक निहारना चाहिए।
भगवान को निहारना
इस तरह भक्ति भाव बढ़ता है और हमारा ध्यान पूरी तरह से भगवान पर केंद्रित हो पाता है। साथ ही, भगवान भी हमारी ओर देखते हैं।
भक्ति भाव बढ़ता
आंखें खुली रखने से हमें भगवान से जुड़ने का एक और मौका देता है।
भगवान से जुड़ने का मौका
जहां एक ओर मंत्रों का जाप करते समय आंखें बंद करना अच्छा होता है क्योंकि इससे हमारा मन एकाग्र और शांत होता है।
मन एकाग्र और शांत
यह जानकारी सिर्फ मान्यताओं, धार्मिक ग्रंथों और विभिन्न माध्यमों पर आधारित है। किसी भी जानकारी को मानने से पहले विशेषज्ञ की सलाह लें।
नोट
मुख्य द्वार पर शमी का पौधा रखने से क्या होता है?
Click Here