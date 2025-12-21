By Vimlesh Kumar Bhurtiya
PUBLISHED Dec 21, 2025
Health
सर्दियों में केला खाना चाहिए या नहीं?
केला स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभकारी माना जाता है।
केला
इसमें पोषक तत्वों की भरमार होती है।
पोषक तत्व
केले की तासीर ठंडी होती है।
तासीर
ऐसे में सवाल यह है कि क्या सर्दियों में इसका सेवन करना चाहिए या नहीं।
सर्दियों में खाएं या नहीं
आइए आज हम आपको इसके बारे में जानकारी देते हैं।
जानिए
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि केले में सोडियम, पोटेशियम, आयरन, विटामिन-बी6, विटामिन-सी, प्रोटीन, फाइबर आदि सेहत के लिए जरूरी पोषक तत्व पाए जाते हैं।
केले में पोषक तत्व
तासीर में ठंडा होने के कारण जिन लोगों को सर्दी, जुकाम, खांसी और बलगम जैसी समस्याएं हैं उन्हें केले का सेवन नहीं करना चाहिए।
ये लोग करें परहेज
स्वास्थ्य विशेषज्ञों के मुताबिक, अगर आपको साइनस की समस्या है, तो आप सीमित मात्रा में केले का सेवन कर सकते हैं। ज्यादा परेशानी होने पर इससे परहेज करें।
सीमित मात्रा में खाएं
विशेषज्ञों का कहना है कि अगर आप पूरी तरह से स्वस्थ हैं तो आप सर्दियों में भी केले का सेवन कर सकते हैं।
स्वस्थ व्यक्ति कर सकते हैं सेवन
यह खबर सामान्य जानकारियों पर आधारित है। किसी भी तरह की विशेष जानकारी के लिए विशेषज्ञ से उचित सलाह लें।
नोट
