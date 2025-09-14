By Dheeraj Pal
PUBLISHED September 14, 2025
Faith
तुलसी और मनी प्लांट एकसाथ रखना चाहिए या नहीं?
वास्तु और ज्योतिष शास्त्रों में तुलसी और मनी प्लांट का खास महत्व होता है। दोनों घर में रखना बेहद शुभ माना जाता है।
दोनों को घर में रखना शुभ
मान्यता है कि तुलसी और मनी प्लांट घर में रखने से सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ता है। साथ ही ये दोनों सुख-समृद्धि में वृद्धि के लिए कारगर माने जाते हैं।
कारगर
लेकिन क्या आपने सोचा है कि तुलसी और मनी प्लांट को एक साथ घर में रख सकते हैं कि नहीं? चलिए आज हम आपको इस बारे में बताते हैं।
एक साथ रख सकते हैं?
मान्यतानुसार, मनी प्लांट को आर्थिक उन्नति का प्रतीक माना गया है, जबकि तुलसी को धन की देवी मां लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है।
प्रतीक
तुलसी और मनी प्लांट को एक साथ रखना शुभ होता है। यह न केवल खुशहाल बना सकते हैं बल्कि जीवन में नई ऊर्जा और समृद्धि का भी अनुभव भी कर सकते हैं।
अनुभव
जब इन दोनों पौधों को एक साथ रखा जाता है, तो यह घर में नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह करते हैं।
सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह
इससे घर में हमेशा सुख-शांति और समृद्धि बनी रहती है। इसके अलावा यह पौधे वातावरण को भी शुद्ध करते हैं।
सुख-शांति
मनी प्लांट को दक्षिण-पूर्व दिशा में और तुलसी के पौधे को पूजा स्थल या आंगन में रखना विशेष रूप से शुभ माना जाता है।
कहां लगाएं
इसके अलावा दोनों को ईशान कोण में भी लगा सकते हैं। घर में रखे तुलसी और मनी प्लांट की वजह से मानसिक तनाव और चिंता कम होती है।
तनाव और चिंता कम
यह जानकारी सिर्फ मान्यताओं, धार्मिक ग्रंथों और विभिन्न माध्यमों पर आधारित है। किसी भी जानकारी को मानने से पहले विशेषज्ञ की सलाह लें।
नोट
