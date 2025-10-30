By Dheeraj Pal
PUBLISHED October 30, 2025
लड्डू गोपाल के वस्त्र दोबारा पहनाने चाहिए या नहीं?
भगवान श्रीकृष्ण के बालरूप को लड्डू गोपाल कहा जाता है। ज्यादातर हिंदू घरों में इन्हें स्थापित किया जाता है और लोग पूजा अर्चना करते हैं।
श्रीकृष्ण के बालरूप
लड्डू गोपाल की सेवा बिल्कुल बच्चों की तरह की जाती है। इनके खान पान, स्नान और वस्त्रों का पूरा ख्याल रखा जाता है।
बच्चों की तरह सेवा
लड्डू गोपाल के वस्त्रों की बात करें, तो भक्त उन्हें मौसम के अनुसार तरह-तरह के वस्त्र पहनाते हैं।
मौसम के अनुसार वस्त्र
लेकिन लोगों के मन में यह सवाल रहता है कि लड्डू गोपाल को दोबारा कपड़े या गंदे-फटे कपड़े पहनाना चाहिए या नहीं? चलिए इससे जुड़े नियम जानते हैं।
नियम
लड्डू गोपाल को भूलकर भी बहुत पुराने और फटे वस्त्र न पहनाएं। ऐसे वस्त्रों को खंडित माना जाता है और भगवान के लिए इस तरह के वस्त्रों को वर्जित माना जाता है।
वर्जित
दोबारा पहनाएं
लड्डू गोपाल के गंदे वस्त्रों को अच्छे से धोने के बाद दोबारा पहनाया जा सकता है।
गलत
लेकिन ध्यान रहे कि लड्डू गोपाल के जो वस्त्र फट गए हों, उनको दोबारा सिलकर पहनाने की गलती ना करें। ऐसा करना शास्त्रों में गलत बताया गया है।
क्या करें
लड्डू गोपाल के पुराने या कटे-फटे वस्त्रों को भूलकर भी रद्दी में नहीं डालना चाहिए और न ही इधर-उधर फेंकना चाहिए। उन्हें दान किया जा सकता है।
नदी में विसर्जन
लड्डू गोपाल के पुराने व फटे वस्त्रों का भूमि विसर्जन भी कर सकते हैं। या किसी पवित्र नदी में धार्मिक विधि से प्रवाहित कर सकते हैं।
यह जानकारी सिर्फ मान्यताओं, धार्मिक ग्रंथों और विभिन्न माध्यमों पर आधारित है। किसी भी जानकारी को मानने से पहले विशेषज्ञ की सलाह लें।
नोट
