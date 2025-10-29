By Dheeraj Pal
PUBLISHED October 29, 2025
तुलसी और रुद्राक्ष की माला एक साथ पहनना चाहिए?
हिंदू धर्म में कई मालाएं होती हैं। इनमें से दो हैं तुलसी और रुद्राक्ष की माला। लोग इन्हें धारण करते हैं।
तुलसी व रुद्राक्ष
वो लोग जो कृष्ण भक्त हैं, वो तुलसी धारण करते हैं क्योंकि तुलसी जी भगवान श्री कृष्ण को प्रिय हैं।
कृष्ण भक्त
इसके अलावा जो भगवान शिव के भक्त हैं, वो रुद्राक्ष धारण करते हैं। मान्यता है कि रुद्राक्ष की उत्पत्ति शिवजी के आंसुओं से हुई है।
शिव भक्त
ऐसे में सवाल उठता है कि क्या तुलसी और रुद्राक्ष की माला को एक साथ धारण करना चाहिए। चलिए इस बारे में जानते हैं।
एक साथ पहन सकते हैं
इन दोनों को साथ–साथ धारण करना अशुभ माना जाता है। इन्हें साथ पहनने की मनाही है। मान्यता है कि रुद्राक्ष से निकलने वाली ऊर्जा मल्टी डायमेंशनल।
अशुभ
तुलसी से निकलने वाली उर्जा यूनी डायमेंशनल होती है। यानी दोनों को धारण करने का न केवल उद्देश्य अलग-अलग है बल्कि प्रभाव भी विभिन्न होती हैं।
उद्देश्य व प्रभाव
अगर कोई आदमी शुद्ध रुद्राक्ष धारण करता है, तो वह रुद्राक्ष उसे हर क्षेत्र में लाभ पहुंचाएगा जैसे कि धन, विद्या, रोग, नकारात्मक ऊर्जाएं इत्यादि।
रुद्राक्ष के लाभ
तुलसी की लकड़ियों से निकलने वाली यूनी डायमेंशनल ऊर्जा सिर्फ एक ही क्षेत्र में अपना कई गुणा लाभ पहुंचाती है।
एक ही क्षेत्र में लाभ
इस तरह दोनों का उद्देश्य अलग-अलग है और जिसे जिस प्रकार का लाभ चाहिए, वह उससे जुड़ी माला धारण कर सकता है।
उद्देश्य
यह जानकारी सिर्फ मान्यताओं, धार्मिक ग्रंथों और विभिन्न माध्यमों पर आधारित है। किसी भी जानकारी को मानने से पहले विशेषज्ञ की सलाह लें।
नोट
