By Dheeraj Pal
PUBLISHED December 11, 2025

मंदिर से वापस आकर पैर धोने चाहिए या नहीं?

हिंदू धर्म में मंदिर एक पवित्र स्थान है, जहां लोग पूजा-पाठ के लिए जाते हैं और भगवान से सुख और समृद्धि की प्रार्थना करते हैं।

पवित्र स्थान

हालांकि कुछ लोग मंदिर से आने के तुरंत बाद पैर धोते हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या ऐसा करना सही है या गलत। चलिए जानते हैं।

पैर धोना

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, मंदिर से आने के तुरंत बाद कभी भी हाथ पैर नहीं धोने चाहिए।

ना धोएं पैर

क्योंकि वहां की सकारात्मक ऊर्जा, प्रसाद और पूजा का कंपन व्यक्ति के शरीर पर प्रभाव डालता है।

प्रभाव

शास्त्रों की मानें तो मंदिर से आने के बाद थोड़ी देर शांत बैठकर भगवान का स्मरण करें।

क्या करें

शुभ फल

इससे दिनभर के लिए शुभ फलों की प्राप्ति हो सकती है।

सलाह

यही कारण है कि ज्योतिष एक्सपर्ट भी मंदिर से आने के बाद कुछ समय तक पानी नहीं छूने की सलाह देते हैं।

स्नान से बचें

मंदिर से लौटते ही ना सिर्फ हाथ-पैर धोने चाहिए, बल्कि स्नान से भी बचना चाहिए।

पूर्ण फल

मंदिर में प्रवेश से पहले हाथ-पैर धोने की सलाह दी जाती है। इससे पूजा का पूर्ण फल मिलता है।

यह जानकारी सिर्फ मान्यताओं, धार्मिक ग्रंथों और विभिन्न माध्यमों पर आधारित है। किसी भी जानकारी को मानने से पहले विशेषज्ञ की सलाह लें।

नोट

