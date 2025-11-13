By Dheeraj Pal
PUBLISHED November 13, 2025
LIVE HINDUSTAN
Faith
लड्डू गोपाल को साबुन से नहलाना चाहिए या नहीं?
हिंदू धर्म में लड्डू गोपाल की विशेष पूजा अर्चना व सेवा की जाती है। उन्हें भगवान श्रीकृष्ण के बाल रूप के रूप में पूजा जाता है।
श्रीकृष्ण के बाल स्वरूप
इसलिए उनकी सेवा भी एक बालक की तरह होती है। लड्डू गोपाल को स्नान करना भी उनकी सेवा का हिस्सा है।
स्नान कराना
कुछ लोग, तो लड्डू गोपाल को साबुन से नहलाते हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि लड्डू गोपाल को साबुन से स्नान करवा सकते हैं या नहीं।
साबुन से नहलाना चाहिए?
ज्योतिषियों के मुताबिक, लड्डू गोपाल को साबुन से स्नान करवाना शास्त्र के नजरिए से गलत माना जाता है।
गलत नजरिया
लड्डू गोपाल को कभी साबुन से नहाना नहीं चाहिए।
न लगाएं
पाप के भागीदारी
मान्यतानुसार, अगर आप लड्डू गोपाल को साबुन से नहलवाते हैं, तो आप पाप के भागीदारी बनते हैं, क्योंकि लड्डू गोपाल स्वयं भगवान हैं।
शुद्ध जल से स्नान
लड्डू गोपाल की मूर्ति को शुद्ध जल से स्नान कराना चाहिए। जल में गंगाजल मिलाना अत्यधिक शुभ माना जाता है।
सामग्री
इसके बाद गुलाब जल, दूध और शहद का उपयोग करना चाहिए।
पंचामृत स्नान
यह सारी प्रक्रिया 'पंचामृत स्नान' कहलाती है, जो भगवान को प्रसन्न करने का उपाय है।
यह जानकारी सिर्फ मान्यताओं, धार्मिक ग्रंथों और विभिन्न माध्यमों पर आधारित है। किसी भी जानकारी को मानने से पहले विशेषज्ञ की सलाह लें।
नोट
मार्गशीर्ष अमावस्या: पितृ दोष दूर करने के खास उपाय
Click Here