By Dheeraj Pal
PUBLISHED August 24, 2025
गणेश चतुर्थी पर गृह प्रवेश करना चाहिए या नहीं?
मान्यतानुसार, भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि के दिन ही भगवान गणेश का अवतरण हुआ था।
गणेश जी का अवतरण
इसी तिथि में गणेश चतुर्थी का उत्सव पूरे देश भर में मनाया जाता है। भगवान गणेश को बप्पा के नाम से भी जाना चाहता है।
बप्पा के नाम से
लेकिन सवाल यह है कि क्या गणेश चतुर्थी पर गृह प्रवेश कर सकते हैं? यह पर्व चातुर्मास के दौरान आती है।
गृह प्रवेश कर सकते हैं या नहीं?
हिंदू धर्म में नए घर में प्रवेश के लिए शुभ मुहूर्त, दिन और शुभ तिथि देखा जाता है। उसी दिन गृह प्रवेश की पूजा होती है।
गृह प्रवेश की पूजा
गणेश चतुर्थी गृह प्रवेश के लिए एक उपयुक्त समय माना जाता है। बता दें कि इस साल गणेश चतुर्थी 27 अगस्त को है।
कब है गणेश चतुर्थी
मान्यता है कि किसी भी नए कार्य या मांगलिक कार्य की शुरुआत में सबसे पहले गणपति बप्पा की पूजा-अर्चना की जाती है।
बप्पा की पूजा
माना जाता है कि इनकी पूजा के बिना कार्य संपन्न नहीं होता है।
संपन्न नहीं होता कार्य
ऐसे में गणेश चतुर्थी पर गृह प्रवेश करना बेहद शुभ माना जाता है। ऐसे में गणपति की मूर्ति नए घर में स्थापित करें और उनकी पूजा अर्चना पूरे विधि-विधान से करें।
मूर्ति स्थापित करें
इससे घर में समृद्धि और खुशहाली आता है और साथ ही गणेश जी की कृपा हमेशा बनी रहेगी।
लाभ
यह जानकारी सिर्फ मान्यताओं, धार्मिक ग्रंथों और विभिन्न माध्यमों पर आधारित है। किसी भी जानकारी को मानने से पहले विशेषज्ञ की सलाह लें।
नोट
