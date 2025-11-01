By Vimlesh Kumar Bhurtiya
PUBLISHED November 01, 2025
LIVE HINDUSTAN News
अंडा फ्रिज में रखना चाहिए या नहीं, आपको भी नहीं पता तो जान लीजिए
अंडा हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभकारी होता है। इसमें स्वास्थ्य के लिए जरूरी पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं।
अंडा
अंडे में पाए जाने वाले पोषक तत्वों और फायदों के कारण ही रोजाना इसका सेवन करना लोग पसंद करते हैं।
खाना पसंद करते हैं लोग
अंडों को आप रोज खाते जरूर हैं, लेकिन आपके सामने यह एक बड़ा सवाल रहता है कि अंडों को स्टोर कैसे किया जाए, जिससे वे जल्दी खराब ना हों।
स्टोर करने को लेकर समस्या
कई लोगों के मन में यह सवाल रहता है कि अंडे को फ्रिज में रख सकते हैं या नहीं। ऐसे में आइए आज हम आपको इन तमाम चीजों के बारे में जानकारी देते हैं।
फ्रिज में रख सकते हैं या नहीं
सबसे पहले तो यह जान लीजिए कि अंडे को फ्रिज में रख सकते हैं, लेकिन इसे रखने का सही तरीका मालूम होना चाहिए।
सही तरीके से रखें
अंडों को फ्रिज के दरवाजे पर मौजूद बॉक्स में नहीं रखना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि बार-बार खुलने से फ्रिज का तापमान ऊपर नीचे होता रहता है, जिससे अंडे जल्दी खराब हो सकते हैं।
दरवाजे पर मौजूद बॉक्स में ना रखें
अंडे को फ्रिज में रखते वक्त यह भी ध्यान रखें कि उसका नुकीला भाग नीचे और गोल भाग ऊपर हो।
नुकीला भाग नीचे रखें
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अंडों को धोकर फ्रिज में नहीं रखना चाहिए। इससे वे जल्दी खराब हो सकते हैं।
अंडों को धोकर ना रखें
अगर आपको एक-दो दिन के अंदर ही अंडे खत्म करने हैं तभी उसे बाहर रखें वरना फ्रिज के अंदर ही रखना चाहिए। अगर आप अंडों को फ्रिज के बाहर रखतें हैं तो यह सुनिश्चित करें कि अंडे ऐसी जगह रखे हों, जहां का तापमान बहुत कम हो।