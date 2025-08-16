By Dheeraj Pal
PUBLISHED August 16, 2025
लड्डू गोपाल को भोग में बिस्कुट-नमकीन चढ़ाना चाहिए या नहीं?
लोग भगवान श्रीकृष्ण के बाल स्वरूप लड्डू गोपाल की पूजा-अर्चना और सेवा करते हैं।
लड्डू गोपाल की पूजा अर्चना
इतना ही नहीं लोग उनकी सेवा बिल्कुल एक बच्चे की तरह करते हैं। उन्हें समय से जगाने और सुलाने से लेकर भोग लगाने के नियम का भी पूरा ध्यान रखते हैं।
नियम का ख्याल
लड्डू गोपाल को भक्त तरह-तरह के भोग लगाते हैं। लेकिन क्या उन्हें नमकीन और बिस्कुट का भोग लगाना चाहिए या नहीं? चलिए जानते हैं।
तरह-तरह के भोग
नियम के अनुसार, लड्डू गोपाल को नमकीन व्यंजनों और बिस्कुट का भोग लगाया जा सकता है।
नमकीन-बिस्कुट का भोग
लेकिन इन चीजों का भोग लगाते वक्त बस ध्यान देना जरूरी है कि उन्हें चढ़ाई गई सभी चीजें शुद्ध और सात्विक हों।
सात्विक हों चीजें
लड्डू गोपाल को बिस्कुट का भोग लगाने से पहले बाजार से लाए गए पैकेट को ध्यान से पढ़ना चाहिए।
बाजार के सामान
इस बात का पूरा ध्यान रखना जरूरी है उनमें कोई ऐसी चीज तो नहीं है जिन्हें प्रभु का अर्पित करना वर्जित है।
वर्जित चीजें
सबसे पहले यह देख लेना चाहिए कि सामग्री को तैयार करने में लहसुन प्याज जैसी वर्जित चीजों का उपयोग नहीं किया गया हो।
लहसुन-प्याज न हो
लहसुन प्याज को सात्विक नहीं माना जाता है और पूजा-पाठ के लिए इनका उपयोग वर्जित माना जाता है। ऐसे में घर आप इसे बनाकर अर्पित कर सकते हैं।
पूजा-पाठ के लिए वर्जित
यह जानकारी सिर्फ मान्यताओं, धार्मिक ग्रंथों और विभिन्न माध्यमों पर आधारित है। किसी भी जानकारी को मानने से पहले विशेषज्ञ की सलाह लें।
नोट
