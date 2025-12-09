शिवांगी जोशी का ट्रेंडी ईयरिंग कलेक्शन

By Shubhangi Gupta
टीवी एक्ट्रेस शिवांगी जोशी का ईयररिंग्स कलेक्शन उनकी सादगी और स्टाइल का परफेक्ट उदाहरण है जो हर ट्रेडिशनल और मॉडर्न आउटफिट को खास बना देता है।
शिवांगी जोशी अक्सर मिनिमल स्टड ईयररिंग्स पहनना पसंद करती हैं जो रोजाना पहनने और कैजुअल लुक्स के लिए एकदम परफेक्ट माने जाते हैं।
ट्रेडिशनल आउटफिट्स के साथ शिवांगी का झुमका कलेक्शन खास नजर आता है। ऑक्सीडाइज्ड और कुंदन झुमके उनके एथनिक अवतार को और निखारते हैं।
शिवांगी जोशी के गोल्ड टोन ईयररिंग्स उनके साड़ी और सूट लुक्स में रॉयल टच जोड़ते हैं जिससे उनका पूरा लुक बेहद एलिगेंट दिखाई देता है।
फेस्टिव और वेडिंग इवेंट्स के लिए शिवांगी स्टेटमेंट ईयररिंग्स चुनती हैं जो सिंपल आउटफिट को भी एक ग्लैमरस लुक देने में मदद करते हैं।
इंडो-वेस्टर्न लुक्स में शिवांगी का ड्रॉप ईयररिंग्स कलेक्शन काफी ट्रेंडी नजर आता है जो यंग ऑडियंस के बीच बेहद पॉपुलर है।
हल्के और कंफर्टेबल ईयररिंग्स शिवांगी के डेली वियर स्टाइल का हिस्सा हैं जो घंटों पहनने पर भी आसानी और स्टाइल दोनों बनाए रखते हैं।
अगर आप भी एलिगेंट और ट्रेंडी ईयररिंग्स की तलाश में हैं, तो शिवांगी जोशी का ईयररिंग्स कलेक्शन जरूर फॉलो करें।
