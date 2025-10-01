By Shubhangi Gupta
PUBLISHED Oct 01, 2025

बहन की शादी में शिवांगी जोशी ने जमाया रंग, गजब तस्वीरें

टीवी अभिनेत्री शिवांगी जोशी बेहतरीन कलाकार के साथ-साथ एक सोशल मीडिया स्टार भी हैं।

शिवांगी जोशी

दमदार एक्टिंग के माध्यम से शिवांगी ने घर-घर पहचान हासिल की है। वहीं, सोशल मीडिया के जरिये वो अपने फैंस से भी जुड़ी रहती हैं।

सोशल मीडिया

शिवांगी के सोशल मीडिया पोस्ट्स झट से वायरल हो जाते हैं। इस बार उन्होंने अपनी बहन की शादी की रस्मों की फोटोज शेयर की हैं।

वायरल...

शिवांगी ने अपनी बहन शीतल जोशी की मेहंदी सेरेमनी की झलकियां साझा की हैं जो बेहद खूबसूरत हैं।

मेहंदी की रस्म

इस दौरान शिवांगी ने इंडो-वेस्टर्न आउटफिट कैरी किया था जिसमें उनका लुक बेहद स्टाइलिश है।

शिवांगी का लुक

वहीं, मेहंदी वाले हाथों को शिवांगी बखूबी फ्लॉन्ट कर रही हैं और परफेक्ट वेडिंग वाइब्स दे रही हैं।

मेहंदी...

शिवांगी का ये अंदाज निराला है और फैंस भी उनकी तस्वीरों पर जमकर प्यार बरसा रहे हैं।

फैंस का प्यार

शिवांगी अक्सर फैमिली फोटोज शेयर करती हैं जिनमें कमाल बॉन्डिंग देखने को मिलती है।

फैमिली गोल्स

