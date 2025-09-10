By Shubhangi Gupta
PUBLISHED Sept 10, 2025

सुर्ख लाल साड़ी में शिवांगी जोशी, ग्रेसफुल लुक!

टेलीविजन की चहेती अदाकारा शिवांगी जोशी अपने साड़ी लुक से सबको मोहित कर लेती हैं, इस बार भी ऐसा ही हुआ है।

शिवांगी जोशी

Instagram: shivangijoshi18

शिवांगी ने सुर्ख लाल साड़ी पहने कमाल का लुक शेयर किया है जो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है।

साड़ी गर्ल

शिवांगी की साड़ी एकदम सोबर है जिसके साथ उन्होंने महीन और सुंदर काम वाला डिजाइनर ब्लाउज टीमअप किया है।

ट्रेंडी ब्लाउज

एलिगेंट ज्वेलरी और मिनिमल मेकअप के साथ शिवांगी ने अपना लुक कंपलीट किया है।

स्टाइलिंग

फेस्टिव सीजन हो या वेडिंग फंक्शन, शिवांगी का ये साड़ी लुक एकदम परफेक्ट चॉइस है।

फेस्टिव रेडी

ट्रेडिशनल लुक में शिवांगी का स्टाइल स्टेटमेंट हमेशा फैंस को इंप्रेस कर लेता है।

ट्रेडिशनल

सूट हो या साड़ी या फिर लहंगा, हर आउटफिट को वो बखूबी कैरी और स्टाइल करती हैं।

फैशनिस्टा

रस्ट ऑरेंज कलर के इस लहंगे में शिवांगी बेहद खूबसूरत लग रही हैं और वेडिंग फैशन गोल्स दे रही हैं।

लहंगा लुक

