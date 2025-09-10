By Shubhangi Gupta
PUBLISHED Sept 10, 2025
LIVE HINDUSTAN
Fashion
सुर्ख लाल साड़ी में शिवांगी जोशी, ग्रेसफुल लुक!
टेलीविजन की चहेती अदाकारा शिवांगी जोशी अपने साड़ी लुक से सबको मोहित कर लेती हैं, इस बार भी ऐसा ही हुआ है।
शिवांगी जोशी
Instagram:
shivangijoshi18
शिवांगी ने सुर्ख लाल साड़ी पहने कमाल का लुक शेयर किया है जो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है।
साड़ी गर्ल
Instagram:
shivangijoshi18
शिवांगी की साड़ी एकदम सोबर है जिसके साथ उन्होंने महीन और सुंदर काम वाला डिजाइनर ब्लाउज टीमअप किया है।
ट्रेंडी ब्लाउज
Instagram:
shivangijoshi18
एलिगेंट ज्वेलरी और मिनिमल मेकअप के साथ शिवांगी ने अपना लुक कंपलीट किया है।
स्टाइलिंग
Instagram:
shivangijoshi18
फेस्टिव सीजन हो या वेडिंग फंक्शन, शिवांगी का ये साड़ी लुक एकदम परफेक्ट चॉइस है।
फेस्टिव रेडी
Instagram:
shivangijoshi18
ट्रेडिशनल लुक में शिवांगी का स्टाइल स्टेटमेंट हमेशा फैंस को इंप्रेस कर लेता है।
ट्रेडिशनल
Instagram:
shivangijoshi18
सूट हो या साड़ी या फिर लहंगा, हर आउटफिट को वो बखूबी कैरी और स्टाइल करती हैं।
फैशनिस्टा
Instagram:
shivangijoshi18
रस्ट ऑरेंज कलर के इस लहंगे में शिवांगी बेहद खूबसूरत लग रही हैं और वेडिंग फैशन गोल्स दे रही हैं।
लहंगा लुक
Instagram:
shivangijoshi18
एथनिक फैशन: श्रद्धा आर्या के फेस्टिव लुक्स!
Click Here