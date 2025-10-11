By Shubhangi Gupta
PUBLISHED Oct 11, 2025
LIVE HINDUSTAN
Entertainment
कमाल बॉन्डिंग: शिवांगी जोशी की फैमिली फोटोज
शिवांगी जोशी, टीवी इंडस्ट्री की चमकती सितारा जिनकी पर्सनल लाइफ भी खूब सुर्खियों में रहती है।
शिवांगी जोशी
Instagram:
shivangijoshi18
इसके अलावा वो एक सोशल मीडिया स्टार भी हैं और उनके पोस्ट्स खूब वायरल होते हैं। शिवांगी अक्सर फैमिली फोटोज शेयर करती हैं।
सोशल मीडिया
Instagram:
shivangijoshi18
शिवांगी एक परफेक्ट फैमिली गर्ल हैं जो अपने माता-पिता, भाई और बहन के साथ खास बॉन्ड शेयर करती हैं।
फैमिली
Instagram:
shivangijoshi18
इतना ही नहीं, इनकी फैमिली फोटोज पर फैंस भी जमकर प्यार बरसाते हैं।
फैंस का प्यार
Instagram:
shivangijoshi18
कोई तीज-त्योहार हो या फैमिली फंक्शन, परिवार के साथ शिवांगी हर मौके का पूरा आनंद लेती हैं।
तीज-त्योहार
Instagram:
shivangijoshi18
इन दिनों शिवांगी की बहन शीतल की शादी की तस्वीरें सोशल मीडिया पर छाई हुई हैं।
बहन की शादी
Instagram:
shivangijoshi18
इन तस्वीरों में फैशनेबल लुक्स के अलावा फैमिली बॉन्ड भी देखने लायक है।
बॉन्डिंग
Instagram:
shivangijoshi18
शिवांगी जोशी का मानना है कि परिवार ही उनकी सफलता की नींव है और वे इसके लिए कृतज्ञ हैं।
सिर्फ प्यार...
Instagram:
shivangijoshi18
अमिताभ बच्चन ने इन फिल्मों में किया कैमियो, लिस्ट में एक हॉलीवुड मूवी का भी नाम
Click Here