शिल्पा शिंदे के टॉप टीवी शोज!

शिल्पा शेट्टी, एक प्रसिद्ध अभिनेत्री जिन्होंने टीवी जगत में अपनी छाप छोड़ी है।

शिल्पा शिंदे

टीवी शो 'भाभी जी घर पर हैं!' में अंगूरी के रोल से शिल्पा को खास पहचान मिली। हांलाकि वो अब शो का हिस्सा नहीं हैं।

लोकप्रियता

शिल्पा ने 'कभी आए ना जुदाई', 'संजीवनी' और 'अम्रपाली' जैसे शोज में भी काम किया।

टीवी शोज

शिल्पा 'बिग बॉस 11' की विजेता बनीं जिससे उनकी लोकप्रियता में पहले से ज्यादा इजाफा हुआ।

दमदार

उन्होंने 'झलक दिखला जा' में भी भाग लिया जिससे उनकी डांसिंग स्किल्स की तारीफ हुई।

मल्टी-टैलेंटेड

शिल्पा ने 'गैंग्स ऑफ फिल्मिस्तान' में कॉमेडी करके अपनी वर्सेटिलिटी दिखाई।

शानदार

शिल्पा ने वेब सीरीज 'पौरशपुर' में भी अभिनय किया, जिसे दर्शकों ने सराहा।

वेब सीरीज

उनके विवादों ने भी खूब सुर्खियां बटोरीं, जैसे 'भाभी जी...' शो छोड़ने का मामला।

कंट्रोवर्सी...

