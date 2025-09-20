By Shubhangi Gupta
PUBLISHED Sept 20, 2025

LIVE HINDUSTAN
 Fashion

शिल्पा शेट्टी का स्टाइलिश ग्रीन शरारा!

शिल्पा शेट्टी के फैशन सेंस की चर्चा हर जगह होती है। वेस्टर्न हो या ट्रेडिशनल,  हर लुक में वो छा जाती हैं।

शिल्पा शेट्टी

Instagram: theshilpashetty

इंडो-वेस्टर्न आउटफिट्स के मामले में भी उनकी चॉइस काफी आगे है। इस बार शिल्पा का ये स्टाइलिश लुक काफी वायरल हो रहा है।

स्टाइलिश

Instagram: theshilpashetty

शिल्पा ने डार्क ग्रीन कलर का डिजाइनर शरार पहना है जिसके साथ मैचिंग क्रॉप टॉप टीमअप किया है।

लेटेस्ट...

Instagram: theshilpashetty

ट्रेडिशनल लुक में शिल्पा ने फ्यूजन का तड़का बखूबी लगाया है और ट्रेंड सेट कर दिया है।

फ्यूजन

Instagram: theshilpashetty

शिल्पा ने ग्लैम न्यूड मेकअप किया है जिसके साथ पोनीटेल हेयरस्टाइल किया है।

गजब स्टाइलिंग

Instagram: theshilpashetty

सूट से लेकर साड़ी और लहंगा तक, अपने एथनिक स्टाइल से शिल्पा फैंस को कभी निराश नहीं करती हैं।

एथनिक

Instagram: theshilpashetty

फ्लोरल लहंगे में शिल्पा का लुक एकदम कूल और स्टाइलिश है, वेस्ट कोट भी कमाल लग रहा है।

फ्लोरल

Instagram: theshilpashetty

मल्टी-कलर्ड साड़ी में शिल्पा परफेक्ट फेस्टिव वाइब्स दे रही हैं, आप भी जरूर ट्राई कर सकते हैं।

कलरफुल

Instagram: theshilpashetty

दीपिका पादुकोण के ग्रेसफुल एथनिक लुक्स

 Click Here