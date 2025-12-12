By Mohit
शार्दुल ठाकुर के दिल पर राज करती हैं ये

भारतीय क्रिकेटर शार्दुल ठाकुर की वाइफ मित्तली पारुलकर बेहद ही ग्लैमरस और खूबसूरत हैं।

ग्लैमरस और खूबसूरत

मित्तली पारुलकर लुक्स और फैशन के मामले में बॉलीवुड एक्ट्रेस और मॉडल को टक्कर देती नजर आती हैं।

देती हैं टक्कर

सोशल मीडिया पर खूब एक्टिव मित्तली पारुलकर सही मायनों में किसी अप्सरा से कम नहीं लगती हैं।

अप्सरा से कम नहीं

मिताली फिटनेस के मामले में भी काफी आगे नजर आती हैं। ऐसा हो भी क्यों न वे जिम में जमकर मेहनत जो करती हैं।

जमकर मेहनत

शार्दुल और मिताली ने साल 2023 में शादी कर ली थी। शादी से पहले दोनों ने एक दूसरे को डेट भी किया था।

डेट किया

शार्दुल ठाकुर की वाइफ पेशे से बिजनेसवुमन हैं और स्टार्टअप कंपनी चलाती हैं।

क्या करती हैं?

मिताली अक्सर स्टेडियम पहुंचकर पति और उनकी टीम को जमकर चीयर करते हुए नजर आती रहती हैं।

करती हैं चीयर

वहीं शार्दुल को जब भी समय मिलता है तो वे वाइफ को अलग-अलग जगहों पर घूमाने-फिराने जरूर ले जाते हैं।

वक्त मिलते ही

आपको बता दें कि शार्दुल अबतक टीम इंडिया के लिए 13 टेस्ट मैच, 47 वनडे मैच और 25 टी-20 इंटरनेशनल मैच खेल चुके हैं।

करियर ऐसा

