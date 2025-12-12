By Mohit
PUBLISHED Dec 12, 2025
LIVE HINDUSTAN
Cricket
शार्दुल ठाकुर के दिल पर राज करती हैं ये
भारतीय क्रिकेटर
शार्दुल
ठाकुर की
वाइफ
मित्तली
पारुलकर
बेहद ही
ग्लैमरस
और खूबसूरत हैं।
ग्लैमरस
और खूबसूरत
Source: Insta
मित्तली
पारुलकर
लुक्स
और
फैशन
के मामले में
बॉलीवुड
एक्ट्रेस
और
मॉडल
को टक्कर देती नजर आती हैं।
देती हैं टक्कर
Source: Insta
सोशल
मीडिया पर खूब
एक्टिव
मित्तली
पारुलकर
सही मायनों में किसी अप्सरा से कम नहीं लगती हैं।
अप्सरा से कम नहीं
Source: Insta
मिताली
फिटनेस
के मामले में भी काफी आगे नजर आती हैं। ऐसा हो भी क्यों न वे
जिम
में जमकर मेहनत जो करती हैं।
जमकर मेहनत
Source: Insta
शार्दुल
और
मिताली
ने साल 2023 में शादी कर ली थी। शादी से पहले दोनों ने एक दूसरे को
डेट
भी किया था।
डेट किया
Source: Insta
शार्दुल
ठाकुर की
वाइफ
पेशे से
बिजनेस
वुमन
हैं और
स्टार्टअप
कंपनी चलाती हैं।
क्या करती हैं?
Source: Insta
मिताली
अक्सर
स्टेडियम पहुंचकर पति और उनकी टीम को जमकर
चीयर
करते हुए नजर आती रहती हैं।
करती हैं चीयर
Source: Insta
वहीं
शार्दुल
को जब भी समय मिलता है तो वे
वाइफ
को अलग-अलग जगहों पर
घूमाने
-फिराने जरूर ले जाते हैं।
वक्त मिलते ही
Source: Insta
आपको बता दें कि
शार्दुल
अबतक
टीम इंडिया के लिए
13
टेस्ट
मैच, 47
वनडे
मैच और 25 टी-20 इंटरनेशनल मैच खेल चुके हैं।
करियर ऐसा
Source: Insta
मार्करम
की
वाइफ
की तस्वीरों से नहीं हटा पाएंगे नजरें!
Click Here