By Shubhangi Gupta
PUBLISHED August 15, 2025

LIVE HINDUSTAN
 Fashion

शरवरी वाघ के मॉडर्न एथनिक आउटफिट्स

शर्वरी वाघ, एक प्रसिद्ध अभिनेत्री जिनके एथनिक आउटफिट्स हमेशा चर्चा में रहते हैं।

शरवरी वाघ

Instagram: sharvari

शरवरी की साड़ियां बोल्ड प्रिंट्स और वाइब्रेंट कलर्स की होती हैं जो देखने में बहुत सुंदर लगती हैं।

साड़ी में शरवरी

Instagram: sharvari

लहंगा चोली: शरवरी अक्सर डिजाइनर लहंगों में नजर आती हैं जो उनकी सुंदरता को और बढ़ाते हैं।

लहंगा चोली

Instagram: sharvari

गोल्ड और आइवरी कलर के इस लहंगे में शरवरी का लुक एकदम रॉयल है।

रॉयल लुक

Instagram: sharvari

शरवरी इंडो-वेस्टर्न आउटफिट्स में भी बेहद खूबसूरत लगती हैं और नए फैशन ट्रेंड्स सेट कर देती हैं।

इंडो-वेस्टर्न

Instagram: sharvari

त्योहारों पर शरवरी की पारंपरिक पोशाकें उनकी संस्कृति के प्रति प्रेम को दर्शाती हैं।

फेस्टिवल वियर

Instagram: sharvari

एक्सेसरीज का चुनाव: शरवरी अपने एथनिक वेयर के साथ पारंपरिक ज्वेलरी का चुनाव करती हैं।

एक्सेसरीज

Instagram: sharvari

उनका मेकअप और हेयरस्टाइल हमेशा उनके एथनिक आउटफिट्स को पूरक बनाते हैं।

स्टाइलिंग

Instagram: sharvari

