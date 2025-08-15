By Shubhangi Gupta
PUBLISHED August 15, 2025
शरवरी वाघ के मॉडर्न एथनिक आउटफिट्स
शर्वरी वाघ, एक प्रसिद्ध अभिनेत्री जिनके एथनिक आउटफिट्स हमेशा चर्चा में रहते हैं।
शरवरी वाघ
शरवरी की साड़ियां बोल्ड प्रिंट्स और वाइब्रेंट कलर्स की होती हैं जो देखने में बहुत सुंदर लगती हैं।
साड़ी में शरवरी
लहंगा चोली: शरवरी अक्सर डिजाइनर लहंगों में नजर आती हैं जो उनकी सुंदरता को और बढ़ाते हैं।
लहंगा चोली
गोल्ड और आइवरी कलर के इस लहंगे में शरवरी का लुक एकदम रॉयल है।
रॉयल लुक
शरवरी इंडो-वेस्टर्न आउटफिट्स में भी बेहद खूबसूरत लगती हैं और नए फैशन ट्रेंड्स सेट कर देती हैं।
इंडो-वेस्टर्न
त्योहारों पर शरवरी की पारंपरिक पोशाकें उनकी संस्कृति के प्रति प्रेम को दर्शाती हैं।
फेस्टिवल वियर
एक्सेसरीज का चुनाव: शरवरी अपने एथनिक वेयर के साथ पारंपरिक ज्वेलरी का चुनाव करती हैं।
एक्सेसरीज
उनका मेकअप और हेयरस्टाइल हमेशा उनके एथनिक आउटफिट्स को पूरक बनाते हैं।
स्टाइलिंग
