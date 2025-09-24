By Navaneet Rathaur
PUBLISHED Sep 23, 2025
नवरात्रि में सपने के दौरान इन चीजों का दिखना होता है बेहद शुभ
मां दुर्गा को समर्पित शारदीय नवरात्रि का पावन पर्व शुरू हो गया है। हिंदू धर्म में नवरात्रि का विशेष महत्व है।
शारदीय नवरात्रि
जिस तरह से नवरात्रि के दिनों में कुछ कामों को करना बेहद शुभ माना जाता है, उसी प्रकार नवरात्रि के नौ दिनों में सपने में कुछ चीजों का दिखना भी शुभ माना जाता है।
नवरात्रि मे सपने
सपने में सुहाग का सामान
नवरात्रि के दिनों में सपने में सुहाग का सामान दिखना शुभ माना जाता है। यह सुखी वैवाहिक जीवन की ओर संकेत हो सकता है।
नवरात्रि में चूड़ी-कंगन का सपना आना, विवाह संबंधी अड़चनों के दूर होने का संकेत हो सकता है।
सपने में चूड़ी
सपने में मां दुर्गा का वाहन शेर दिखाई देना, किसी काम में सफलता या दुश्मनों पर जीत हासिल करने का संकेत हो सकता है।
सपने में शेर
अगर नवरात्रि के दिनों में लाल जोड़े में माता रानी मुस्कुराती हुई दिखाई दें, तो यह बहुत ही शुभ माना जाता है। जीवन में खुशहाली का संकेत हो सकता है।
मां दुर्गा
सपने में माता दुर्गा की मूर्ति देखना शुभ फलों की प्राप्ति वाला सपना माना जाता है।
मां दुर्गा की मूर्ति
सपने में मातारानी की खंडित मूर्ति देखना भविष्य में आने वाली परेशानियों का संकेत माना जाता है।
खंडित मूर्ति
यह जानकारी सिर्फ मान्यताओं, धर्मग्रंथों और विभिन्न माध्यमों पर आधारित है। किसी भी जानकारी को मानने से पहले विशेषज्ञ से सलाह लें।
नोट
