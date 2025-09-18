By Dheeraj Pal
PUBLISHED September 18, 2025
LIVE HINDUSTAN
Faith
शारदीय नवरात्रि में लौंग और कपूर जलाने के फायदे
शारदीय नवरात्रि के पर्व का खास महत्व होता है। यह पर्व सोमवार 22 सितंबर से शुरू होगा। यह पर्व देवी मां दुर्गा को पूर्णतया समर्पित होता है
शारदीय नवरात्रि
शारदीय नवरात्र के दौरान मां दुर्गा और उनके नौ रूपों की भक्ति भाव से पूजा की जाती है। साथ ही इस दौरान किए गए कुछ उपाय आपके जीवन में खुशहाली ला सकते हैं।
कुछ खास उपाय
ऐसा ही एक उपाय लौंग और कपूर से जुड़ा हुआ है। चलिए जानते हैं कि नवरात्रि के दौरान लौंग और कपूर जलाने का सबसे शुभ समय कब है और इसके क्या लाभ हैं?
लौंग और कपूर जलाना
नवरात्रि के दौरान घर में लौंग और कपूर जलाने का सबसे शुभ समय शाम का माना जाता है।
कब जलाएं
ऐसा कहा जाता है कि शाम के समय माता दुर्गा का पूजन और आरती होने के बाद आपको घर में लौंग और कपूर जलाना चाहिए।
मान्यता
मान्यता है कि इस उपाय से किसी भी तरह की नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने में मदद मिलती है।
नकारात्मक ऊर्जा दूर
लौंग और कपूर जलाने के बाद उसका धुआं पूरे घर में फैलने दें, जिससे किसी भी तरह की नकारात्मक ऊर्जा को दूर किया जा सके।
धुआं फैलने दें
नवरात्रि के दौरान लौंग और कपूर जलाने से आपकी कुंडली में ग्रह-नक्षत्रों की स्थिति को ठीक करने में मदद मिलती है।
ग्रह-नक्षत्र ठीक
साथ ही इस उपाय से कई दोष जैसे कालसर्प दोष, पितृ दोष या वास्तु दोष के प्रभाव को कम करने में मदद मिलती है।
कई दोषों से मुक्ति
यह जानकारी सिर्फ मान्यताओं, धार्मिक ग्रंथों और विभिन्न माध्यमों पर आधारित है। किसी भी जानकारी को मानने से पहले विशेषज्ञ की सलाह लें।
नोट
मूलांक 6 के लोगों को किस रत्न की अंगूठी पहननी चाहिए?
Click Here