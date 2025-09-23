By Navaneet Rathaur
PUBLISHED Sep 23, 2025

नवरात्रि में अष्टमी या नवमी के दिन कन्या पूजन क्यों करते हैं?

नवरात्रि के दौरान महाष्टमी और महानवमी के दिन कन्या पूजन का विशेष महत्व है। मान्यता है कि कन्या पूजन से मां दुर्गा बहुत ज्यादा प्रसन्न होती हैं।

नवरात्रि 2025

नवरात्रि में माता की कृपा पाने के लिए कन्याओं के विविध रूपों की पूजा करने का विधान है। इन दिनों कन्या स्वरूप देवियों को फल, फूल, मिठाई, श्रृंगार और उपाहर दिया जाता है।

नवरात्रि में कन्या पूजन

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कन्या पूजन में 9 कन्याओं का पूजन किया जाता है। हर कन्या का अलग और विशेष महत्व होता है।

कन्या पूजन का महत्व

एक कन्या का पूजन करने से ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। वहीं दो कन्याओं का पूजन करने से भोग और मोक्ष की प्राप्ति होती है।

कन्या पूजन से लाभ

नवरात्रि में तीन कन्याओं का पूजन करने से अर्थ, धर्म और काम की प्राप्ति होती है। वहीं चार कन्याओं का पूजन करने से राज्यपद की प्राप्ति होती है।

धर्म और काम की प्राप्ति

मान्यता है कि नवरात्रि में पांच कन्याओं का पूजन करने से विद्या की प्राप्ति होती है। वहीं छह कन्याओं का पूजन करने से छह प्रकार की सिद्धि प्राप्त होती है।

सिद्धि प्राप्ति

नवरात्रि में सात कन्याओं का पूजन करने से सौभाग्य की प्राप्ति होती है। वहीं आठ कन्याओं का पूजन करने से सुख-संपदा की प्राप्ति होती है।

सुख-संपदा में वृद्धि

मां दुर्गा को समर्पित नवरात्रि पर्व के दौरान नौ कन्याओं का पूजन करने से पृथ्वी के प्रभुत्व की प्राप्ति होती है।

नौ कन्याओं का पूजन

यह जानकारी सिर्फ मान्याताओं, धर्मग्रंथों और विभिन्न माध्यमों पर आधारित है। किसी भी जानकारी को मानने से पहले विशेषज्ञ से सलाह लें।

नोट

