मां दुर्गा को लौंग और इलायची चढ़ाने से लाभ
इस साल शारदीय नवरात्रि 22 सितंबर से 2 अक्टूबर के बीच मनाई जाएगी। यह नौ दिवसीय पावन पर्व मां दुर्गा के नौ स्वरूपों की पूजा-अर्चना का विशेष समय होता है।
शारदीय नवरात्रि
श्रद्धालु इस दौरान व्रत रखते हैं, देवी मंदिरों में दर्शन के लिए जाते हैं और घरों में कलश स्थापना करते हैं।
कलश स्थापना
नवरात्रि में देवी को प्रसन्न करने के लिए कई उपाय किए जाते हैं। एक उपाय जुड़ा है लौंग और इलायची से। चलिए जानते हैं इन्हें चढ़ाने के फायदे।
लौंग व इलायची
नवरात्रि में मां दुर्गा की पूजा में छोटी इलायची चढ़ाना भी फायदेमंद है। दो हरी इलायची लेकर मां की पूजा के बाद मां के चरण में अर्पित करनी चाहिए।
इलायची चढ़ाने के फायदे
बता दें कि लौंग और इलायची को शुद्धता और सकारात्मकता का प्रतीक माना जाता है।
शुद्धता का प्रतीक
मान्यता है कि मां को इनकी सुगंध बहुत पसंद है, इसको चढ़ाने से मां जल्दी प्रसन्न होती हैं। नवरात्रि में इसे चढ़ाने से धन-धन्य की बढ़ोतरी होती है।
धन-धान्य में बढ़ोतरी
वहीं, मां दुर्गा को लौंग और इलायची चढ़ाने से धन संबंधी समस्याएं दूर होती हैं और आर्थिक स्थिति मजबूत होती है।
आर्थिक स्थिति मजबूत
पूजा में लौंग का प्रयोग करने से स्वास्थ्य लाभ होता है और बीमारियां दूर रहती हैं। साथ ही नजर दोष और बुरी शक्तियों से बचाता है।
बुरी शक्तियों से बचाव
मां दुर्गा के सामने घी का दीपक जलाएं और उसमें दो लौंग डालें। हवन के दौरान लौंग का प्रयोग करें, इससे विशेष लाभ मिलेगा।
हवन में विशेष लाभ
यह जानकारी सिर्फ मान्यताओं, धार्मिक ग्रंथों और विभिन्न माध्यमों पर आधारित है। किसी भी जानकारी को मानने से पहले विशेषज्ञ की सलाह लें।
नोट
