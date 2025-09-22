By Dheeraj Pal
पहली बार रख रहे हैं नवरात्रि के 9 दिनों का व्रत, तो जान लें नियम
नवरात्रि का खास महत्व होता है। यह पर्व आश्विन महीने की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से शुरू होकर नवमी तिथि तक मनाया जाता है।
नवरात्रि
इस वर्ष शारदीय नवरात्रि की शुरुआत सोमवार 22 अक्टूबर से हो रही है, जिसका समापन 1 अक्टूबर 2025 को होगा। इस दौरान व्रत का विधान है।
नवरात्रि की शुरुआत
अगर आप पहली बार नवरात्रि व्रत रख रहे हैं, तो आपको इससे जुड़े नियम जरूर जान लेने चाहिए। क्योंकि व्रत के दौरान जरा सी भी हुई चूक से व्रत खंडित हो सकता है।
पहली बार व्रत के नियम
इस बात का ध्यान रखें कि नवरात्रि से पहले घर की अच्छे से साफ-सफाई कर लें और पूजा घर की सफाई कर लें।
सफाई करें
नवरात्रि में 9 दिनों से जुड़ी पूजा सामग्रियों को पहले ही लाकर इकट्ठा कर लें। पूजा में हो सके तो नए वस्त्रों का ही प्रयोग करें।
नए वस्त्रों का यूज
पहले दिन ही आपको सुबह स्नान करके 9 दिनों के व्रत का संकल्प लेना चाहिए। 9 दिनों तक अखंड ज्योति जलाने का संकल्प लें। इससे घर की सुख-समृद्धि में वृद्धि होती है।
ज्योति जलाएं
9 दिनों के व्रत में केवल सात्विक आहार ही लें। आप कुट्टू का आटा, सिंघाड़े का आटा, साबूदाना, आलू और फल-जूस का सेवन कर सकते हैं।
सेवन
व्रत के भोजन में साधारण नमक के बजाय सेंधा नमक का उपयोग करें।
सेंधा नमक
तामसिक भोजन का पूरी तरह से त्याग करें। व्रत के दौरान सिगरेट, शराब और तंबाकू भी प्रतिबंधित होता है। व्रत में दाल या अनाज का सेवन नहीं करना चाहिए।
क्या न करें
यह जानकारी सिर्फ मान्यताओं, धार्मिक ग्रंथों और विभिन्न माध्यमों पर आधारित है। किसी भी जानकारी को मानने से पहले विशेषज्ञ की सलाह लें।
नोट
