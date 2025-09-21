By Dheeraj Pal
नवरात्रि में रोज करें मां दुर्गा के 32 नाम का जप, दूर होगी परेशानी
सनातन धर्म में शारदीय नवरात्रि का विशेष महत्व होता है, जो इस बार 22 सितंबर 2025 से शुरू हो रही है।
ऐसे में नवरात्रि के नौ दिनों में आप मां दुर्गा की सच्चे मन से आराधना करते हैं, तो आपके दुख, कष्ट, भय और पीड़ा दूर होंगे।
आप नवरात्रि में मां के 32 नामों का उच्चारण हर दिन करें। ऐसा करने से साधक के सभी संकट दूर होते हैं और मां दुर्गा की असीम कृपा बनी रहती है।
दुर्गा, दुर्गार्तिशमनी, दुर्गापद्विनिवारिणी, दुर्गमच्छेदिनी, दुर्गसाधिनी, दुर्गनाशिनी, दुर्गतोद्धारिणी, दुर्गनिहन्त्री, दुर्गमापहा, दुर्गमज्ञानदा, दुर्गदैत्यलोकदवानला, दुर्गमा।
दुर्गमालोका, दुर्गमात्मस्वरूपिणी, दुर्गमार्गप्रदा, दुर्गमविद्या, दुर्गमाश्रिता, दुर्गमज्ञानसंस्थाना, दुर्गमध्यानभासिनी, दुर्गमोहा, दुर्गमगा, दुर्गमार्थस्वरूपिणी
दुर्गमासुरसंहन्त्री, दुर्गमायुद्धधारिणी, दुर्गमांगी, दुर्गमता, दुर्गम्या, दुर्गमेश्वरी,दुर्गभीमा,दुर्गभामा, दुर्गभा, दुर्गदारिणी।
एक बार ब्रह्माजी और अन्य देवताओं ने माहेश्वरी दुर्गा की पूजन की, इससे खुश होकर दुर्गतिनाशिनी दुर्गा मां ने कहा देवताओं मैं आपकी पूजा से बहुत संतुष्ट हूं, आपकी जो भी इच्छा है मांगों।
देवताओं ने मां दुर्गा से पूछा कि ऐसा कौन सा उपाय है, जिससे आप शीघ्र प्रसन्न होकर संकट में फंसे व्यक्ति की रक्षा करती हैं?
इस पर मां दुर्गा ने कहा देवगण यह रहस्य अत्यंत गोपनीय और दुर्लभ है, मेरे 32 नाम की माला करके सब प्रकार की विपत्तियों का नाश किया जा सकता है।
यह जानकारी सिर्फ मान्यताओं, धार्मिक ग्रंथों और विभिन्न माध्यमों पर आधारित है। किसी भी जानकारी को मानने से पहले विशेषज्ञ की सलाह लें।
