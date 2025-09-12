By Navaneet Rathaur
PUBLISHED Sep 12, 2025
LIVE HINDUSTAN
Faith
शनि की महादशा से क्या परेशानी होती है? जानिए इससे बचने के उपाय
ज्योतिष में शनि की महादशा को कठिन माना जाता है। यह जीवन में कई चुनौतियां लाती है। आइए जानें इसके प्रभाव और निवारण के उपाय।
शनि की महादशा का प्रभाव
शनि की महादशा 19 साल तक चलती है, जिसमें शनि कुंडली के विभिन्न भावों को प्रभावित करता है। यह कर्म और अनुशासन का प्रतीक है।
शनि महादशा क्या है?
शनि की महादशा में नौकरी में बाधाएं, प्रमोशन में देरी और आर्थिक नुकसान हो सकता है। मेहनत के बावजूद सफलता देर से मिलती है।
करियर पर प्रभाव
शनि की महादशा हड्डियों, जोड़ों और मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याएं ला सकती है। तनाव और थकान भी बढ़ती है।
स्वास्थ्य समस्याएं
शनि की महादशा में परिवार और जीवनसाथी के साथ मतभेद बढ़ सकते हैं। रिश्तों में विश्वास की कमी हो सकती है।
रिश्तों में तनाव
'ॐ प्रां प्रीं प्रौं सः शनैश्चराय नमः' मंत्र का 23,000 बार जाप करें। शनिवार को शनि मंदिर में पूजा शुभ है।
शनि पूजा और मंत्र
शनिवार को काले तिल, काला कपड़ा, लोहा और तेल दान करें। गरीबों की सेवा और श्रमिकों की मदद करें।
दान और सेवा
ज्योतिषी सलाह से नीलम रत्न धारण करें। शनि यंत्र घर में स्थापित करें। इससे शनि का कुप्रभाव कम होता है।
रत्न और यंत्र
हनुमान चालीसा का पाठ और शनिवार को हनुमान मंदिर में दीपक जलाएं। यह शनि की महादशा के दुष्प्रभाव को कम करता है।
हनुमान पूजा
शनि की महादशा से होने वाली परेशानियों से बचने के लिए पूजा, दान, मंत्र और सेवा करें। इससे जीवन में सुख-शांति और सफलता मिलेगी।
शनि महादशा से मुक्ति
यह जानकारी सिर्फ मान्याताओं, धर्मग्रंथों और विभिन्न माध्यमों पर आधारित है। किसी भी जानकारी को मानने से पहले विशेषज्ञ से सलाह लें।
नोट
