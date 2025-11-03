By Navaneet Rathaur
PUBLISHED Nov 3, 2025
Faith
क्या चींटियों को आटा खिलाने से शनि दोष दूर होता है?
ज्योतिष शास्त्र में शनि की साढ़ेसाती को जीवन का कठिन दौर माना जाता है। हालांकि, चींटियों को आटा खिलाने से शनि साढ़ेसाती का प्रभाव काफी हद तक कम हो जाता है।
शनि की साढ़ेसाती
शनि जब राशि से पहले, स्वराशि और अगली राशि पर गोचर करते हैं तो साढ़ेसाती शुरू होती है। इस दौरान मानसिक तनाव, आर्थिक रुकावटें और स्वास्थ्य समस्याएं व्यक्ति को परेशान करती हैं।
साढ़ेसाती का प्रभाव
साढ़ेसाती में नौकरी-व्यवसाय ठप हो सकता है, परिवार में कलह बढ़ती है और स्वास्थ्य कमजोर पड़ता है। शनि का कठोर प्रभाव जीवन को संघर्षमय बना देता है।
कष्टों का सामना
शास्त्रों में चींटियों को आटा खिलाना सबसे आसान और प्रभावी उपाय बताया गया है। यह शनि देव को शीघ्र प्रसन्न करता है और साढ़ेसाती के दुष्प्रभावों को कम करने में मददगार साबित होता है।
चींटियों को आटा खिलाएं
शनिवार शनि देव का दिन होने से इस उपाय के लिए सबसे शुभ माना जाता है। मंगलवार को भी यह किया जा सकता है। इसे नियमित रूप से करने पर शनि की कृपा जल्दी प्राप्त होती है।
कब करें यह उपाय?
चींटियों के बिल के पास या उनके रास्ते में साफ-सुथरा स्थान चुनें, जहां वे आसानी से पहुंच सकें। शांत और स्वच्छ जगह पर आटा डालने से उपाय का पूर्ण फल मिलता है।
कहां डालें आटा?
सामान्य आटा ही इस उपाय के लिए काफी है, लेकिन थोड़ी चीनी या गुड़ मिलाने से चींटियां अधिक आकर्षित होती हैं। मान्यता है कि मिठास डालने से जीवन की कड़वाहट भी दूर हो जाती हैं।
क्या खिलाएं चींटियों को?
चींटियों को आटा उतना ही डालें कि ये बर्बाद ना हो। अन्न की बर्बादी करने से जीवन पर अशुभ प्रभाव पड़ता है।
कितना आटा डालें?
ज्योतिष में चींटियां शनि देव की प्रतीक हैं, इसलिए उन्हें खिलाने से शनि प्रसन्न होते हैं। राहु-केतु के अशुभ प्रभाव भी शांत होते हैं। कर्मों में सुधार आता है और सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है।
उपाय का महत्व
यह जानकारी सिर्फ मान्याताओं, धर्मग्रंथों और विभिन्न माध्यमों पर आधारित है। किसी भी जानकारी को मानने से पहले विशेषज्ञ से सलाह लें।
नोट
