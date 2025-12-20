By Dheeraj Pal
शनि देव की टेढ़ी नजर से बचने के लिए करें ये उपाय
ज्योतिष शास्त्र में शनि देव को न्यायाधीश कहा गया है। ये पुण्य और पाप के आधार पर फल देते हैं।
न्यायाधीश
मान्यता है कि जिस पर भी शनिदेव की टेढ़ी नजर पड़ जाए, उसके बुरे दिन शुरू हो जाते हैं। आज हम आपको बता रहे हैं कि शनि की टेढ़ी नजर से कैसे बचा जा सकता है?
टेढ़ी नजर से कैसे बचें
शनिवार का दिन शनि की पूजा में शनि देव को प्रसन्न करने के लिए सही विधि, संयम और नियमों का पालन बेहद जरूरी होता है।
ऐसे करें पूजा
शनि देव को प्रसन्न करने के लिए किसी भी तरह का गलत कार्य नहीं करना चाहिए। क्योंकि बुरे कर्मों पर शनि कंगाल बना देंगे।
गलत कार्य
शनि की ढ़ेडी नजर से बचने के लिए हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए। रोजाना हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। इससे हनुमान जी आप की रक्षा करते हैं।
हनुमान जी की पूजा
शाम में करें पूजा
शनि की आराधना शाम के समय करें क्योंकि इस वक्त शनि देव की पूजा ज्यादा फलदायी मानी जाती है।
दीपक जलाएं
शनिवार के दिन शाम को सरसों के तेल का दीपक पीपल के नीचे जलाएं, और 7 बार उसकी परिक्रमा करें।
मंत्र
शनिवार के दिन शनि चालीसा पाठ करें और शनि देव के मूल मंत्र 'ॐ शं शनैश्चराय नमः' का जाप करें। आरती के साथ पूजा का समापन करें।
7 शनिवार ऐसा करें
मान्यता है कि 7 शनिवार ऐसा करने से शनिदेव प्रसन्न होते हैं, साथ ही उनकी टेढ़ी दृष्टि भी कभी नहीं पड़ती है।
यह जानकारी सिर्फ मान्यताओं, धार्मिक ग्रंथों और विभिन्न माध्यमों पर आधारित है। किसी भी जानकारी को मानने से पहले विशेषज्ञ की सलाह लें।
नोट
