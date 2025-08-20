By Navaneet Rathaur
PUBLISHED Aug 19, 2025
साढ़े साती के प्रभाव से बिगड़ने लगे हैं काम, तो शनि अमावस्या पर करें ये उपाय
शनि साढ़े साती ज्योतिष में शनि ग्रह की साढ़े सात साल की दशा है। यह जीवन में चुनौतियां जैसे आर्थिक तंगी, मानसिक तनाव और करियर में रुकावटें ला सकती है।
शनि साढ़े साती
साढ़े साती के दौरान करियर में बाधाएं, स्वास्थ्य समस्याएं, पारिवारिक कलह और मानसिक तनाव का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि, अच्छे कर्मों से शुभ फल भी मिल सकते हैं।
साढ़े साती के प्रभाव
शनिवार को अमावस्या पड़ना शनि दोष और साढ़े साती के प्रभाव को कम करने के लिए विशेष रूप से शुभ मानी जाती है। 23 अगस्त 2025 को शनि अमावस्या है।
शनि अमावस्या
शनि की साढ़े साती के अशुभ प्रभावों को कम करने के लिए आप शनि अमावस्या पर कुछ उपाय कर सकते हैं। इस दिन उपाय करने से शनिदेव प्रसन्न होते हैं।
शनि अमावस्या पर करें ये उपाय
शनि अमावस्या पर सुबह-शाम 'ॐ शं शनैश्चराय नमः' मंत्र का 108 बार जाप करें। यह साढ़े साती के नकारात्मक प्रभाव को कम करता है।
शनि मंत्र जाप
शनि अमावस्या पर हनुमान चालीसा का पाठ करें। मान्यता है कि हनुमान जी की पूजा से शनिदेव का प्रकोप शांत होता है। 43 दिनों तक नियमित पाठ करें।
हनुमान चालीसा पाठ
शनिवार को पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं और शनि देव से क्षमा याचना करें। जल में काले तिल डालकर अर्घ्य दें।
पीपल वृक्ष की पूजा
शनि अमावस्या पर काले तिल, काली उड़द, काला वस्त्र, लोहे की वस्तु या सरसों का तेल दान करें। यह शनि के दुष्प्रभाव को कम करता है।
दान करें
शनि अमावस्या पर जल में काले तिल और बेलपत्र मिलाकर शिवलिंग का अभिषेक करें। इससे शनिदेव की कृपा प्राप्त होती है।
शिवलिंग अभिषेक
साढ़े साती के दौरान शराब, मांस, झूठ, और छल-कपट से दूर रहें। काले कपड़े शनिवार को न पहनें और जानवरों को ना सताएं।
इन गलतियों से बचें
