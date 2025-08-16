By Dheeraj Pal
शनि अमावस्या के दिन कर लें ये उपाय, बरसेगी शनि की कृपा!
हिंदू धर्म में शनि अमावस्या का दिन बहुत खास माना जाता है। इस दिन शनि देव को प्रसन्न करने के लिए लोग तरह-तरह के उपाय करते हैं।
23 अगस्त 2025 को शनि अमावस्या है, जो भाद्रपद महीने में पड़ रही है। चलिए कुछ विशेष उपाय के बारे में जानते हैं।
शनि अमावस्या पर शनिदेव को सरसों का तेल चढ़ाना शुभ माना जाता है। साथ ही काले तिल, उड़द की दाल और लोहे की चीजों का दान करने से शनि देव प्रसन्न होते हैं।
शनि अमावस्या पर पूजा करते समय ‘ॐ शनैश्चराय नमः’ मंत्र का 108 बार जाप करें और शनि देव के सामने दीपक जलाएं।
शनि अमावस्या पर पीपल के पेड़ की पूजा करें, जल चढ़ाएं और वहां सरसों के तेल का दीपक जलाकर 7 बार परिक्रमा करें।
मान्यता है ऐसा करने से जीवन में सुख-शांति आती है और दुर्भाग्य दूर होता है।
शनि अमावस्या पर हनुमान जी की पूजा करना बहुत फायदेमंद होता है। इस दिन हनुमान चालीसा का पाठ करें और चमेली के तेल का दीपक जलाएं।
अगर शनि की साढ़ेसाती या ढैय्या से परेशान हैं, तो इस दिन घर में शनि यंत्र स्थापित करें और नियमित रूप से इसकी पूजा करें।
शनि अमावस्या के दिन किसी भूखे व्यक्ति को भोजन कराएं, अन्न दान करें और गायों को चारा या गुड़ खिलाएं। इससे शनि देव की कृपा और पितरों का आशीर्वाद भी मिलता है।
यह जानकारी सिर्फ मान्यताओं, धार्मिक ग्रंथों और विभिन्न माध्यमों पर आधारित है। किसी भी जानकारी को मानने से पहले विशेषज्ञ की सलाह लें।
