शनि अमावस्या पर शनि देव को प्रसन्न करने का सरल तरीका
हिंदू धर्म में शनि अमावस्या का खास महत्व होता है। इस दिन सही तरीके से किए गए पूजा-विधि से शनि देव प्रसन्न होते हैं।
खास महत्व
अगस्त 2025 में शनि अमावस्या 23 तारीख, दिन को है। चलिए जानते हैं इस दिन शनि देव को प्रसन्न कैसे करें?
शनि देव को कैसे करें प्रसन्न
शनि अमावस्या के दिन शनि देव को सरसों का तेल चढ़ाना बहुत शुभ माना जाता है। इससे वो जल्दी प्रसन्न होते हैं।
सरसों का तेल चढ़ाएं
इस दिन काले तिल, उड़द की दाल और लोहे की चीजों का दान करने से शनि देव प्रसन्न होते हैं।
इन चीजों का करें दान
शनि अमावस्या पर पूजा करते समय ‘ॐ शनैश्चराय नमः’ मंत्र का 108 बार जाप करें और शनि देव के सामने दीपक जलाएं।
दीपक जलाएं
शनिवार के दिन पीपल के पेड़ की पूजा करने से शनि देव की कृपा जल्द प्राप्त होती है।
पीपल पेड़ की पूजा
इस दिन सुबह पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाएं और वहां सरसों के तेल का दीपक जलाकर 7 बार परिक्रमा करें। इससे शनि की कृपा से दुर्भाग्य दूर होता है।
परिक्रमा करें
शनि देव को प्रसन्न करने के लिए हनुमान जी की पूजा करना बहुत फायदेमंद होता है। इस दिन हनुमान चालीसा का पाठ करें और चमेली के तेल का दीपक जलाएं।
हनुमान जी की पूजा करें
हनुमान जी को गुड़ और चने का भोग लगाकर जरूरतमंदों में बांट दें। हनुमान मंदिर जाकर सिंदूर और चमेली का तेल चढ़ाने से भी शुभ फल प्राप्त होता है।
लगाएं ये भोग
यह जानकारी सिर्फ मान्यताओं, धार्मिक ग्रंथों और विभिन्न माध्यमों पर आधारित है। किसी भी जानकारी को मानने से पहले विशेषज्ञ की सलाह लें।
नोट
