शमिता शेट्टी की 10 फोटोज, 7वीं से नहीं हटा पाएंगे नजर
शमिता शेट्टी अब फिल्मों से काफी दूर हो चुकी हैं। उनकी डेब्यू फिल्म सुपरहिट रही थी और उनका हेयरस्टाइल भी काफी फेमस हुआ था।
शमिता शेट्टी
Instagram: shamitashetty
शमिता का जन्म 2 फरवरी 1979 को कर्नाटक के मंगलुरु में एक तुलु भाषी परिवार में हुआ था। उनके पैरेंट्स वर्किंग थे।
जन्म
Instagram: shamitashetty
शमिता ने मुंबई से स्कूलिंग की और यही से फैशन डिजाइनिंग में डिप्लोमा किया। फिर उन्होंने मनीष मल्होत्रा के साथ काम किया।
मुंबई से पढ़ाई
Instagram: shamitashetty
फिल्म मोहब्बतें सुपरहिट थी। इस फिल्म से ही शमिता ने डेब्यू किया था। उनका फिल्म में हेयर लुक काफी ट्रेंड में रहा।
डेब्यू फिल्म
Instagram: shamitashetty
शरारा शरारा
शमिता का गाना शरारा-शरारा भी काफी फेमस हुआ था। इस गाने से शमिता चर्चा में रहीं। ये गाना फिल्म के बाद आया।
Instagram: shamitashetty
कई फिल्में
शमिता ने इसके बाद 'फरेब', 'जहर', 'कैश' जैसी फिल्मों में काम किया। लेकिन उनका फिल्मी करियर हिट नहीं हुआ।
Instagram: shamitashetty
बिग बॉस
Instagram: shamitashetty
शमिता ने बिग बॉस 3 में हिस्सा लिया लेकिन उन्हें इसे बीच में छोड़ना पड़ा। इसके बाद वह बिग बॉस 15 में आईं।
इंटीरियर डिजाइनर
Instagram: shamitashetty
शमिता एक्टिंग के अलावा इंटीरियर डिजाइनर भी हैं। वह अपने बिजनेस से करोड़ों कमाती हैं।
एक्टिंग से दूर
Instagram: shamitashetty
फिलहाल, शमिता एक्टिंग से दूर हैं। वह अपनी बहन तरह इंडस्ट्री में ज्यादा नाम नहीं कमा पाईं।
स्टाइलिश लुक्स
शमिता का स्टाइल स्टेटमेंट काफी चर्चा में रहा। उनके स्टाइलिश लुक्स को लड़कियों ने खूब कॉपी किया।
Instagram: shamitashetty
