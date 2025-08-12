By Deepali Srivastava
PUBLISHED August 12, 2025

LIVE HINDUSTAN
 Entertainment

शमिता शेट्टी की 10 फोटोज, 7वीं से नहीं हटा पाएंगे नजर

शमिता शेट्टी अब फिल्मों से काफी दूर हो चुकी हैं। उनकी डेब्यू फिल्म सुपरहिट रही थी और उनका हेयरस्टाइल भी काफी फेमस हुआ था।

शमिता शेट्टी

Instagram: shamitashetty

शमिता का जन्म 2 फरवरी 1979 को कर्नाटक के मंगलुरु में एक तुलु भाषी परिवार में हुआ था। उनके पैरेंट्स वर्किंग थे।

जन्म

शमिता ने मुंबई से स्कूलिंग की और यही से फैशन डिजाइनिंग में डिप्लोमा किया। फिर उन्होंने मनीष मल्होत्रा के साथ काम किया।

मुंबई से पढ़ाई

फिल्म मोहब्बतें सुपरहिट थी। इस फिल्म से ही शमिता ने डेब्यू किया था। उनका फिल्म में हेयर लुक काफी ट्रेंड में रहा।

डेब्यू फिल्म

शरारा शरारा

शमिता का गाना शरारा-शरारा भी काफी फेमस हुआ था। इस गाने से शमिता चर्चा में रहीं। ये गाना फिल्म के बाद आया।

कई फिल्में

शमिता ने इसके बाद  'फरेब', 'जहर', 'कैश' जैसी फिल्मों में काम किया। लेकिन उनका फिल्मी करियर हिट नहीं हुआ।

बिग बॉस

शमिता ने बिग बॉस 3 में हिस्सा लिया लेकिन उन्हें इसे बीच में छोड़ना पड़ा। इसके बाद वह बिग बॉस 15 में आईं।

इंटीरियर डिजाइनर

शमिता एक्टिंग के अलावा इंटीरियर डिजाइनर भी हैं। वह अपने बिजनेस से करोड़ों कमाती हैं।

एक्टिंग से दूर

फिलहाल, शमिता एक्टिंग से दूर हैं। वह अपनी बहन तरह इंडस्ट्री में ज्यादा नाम नहीं कमा पाईं।

स्टाइलिश लुक्स

शमिता का स्टाइल स्टेटमेंट काफी चर्चा में रहा। उनके स्टाइलिश लुक्स को लड़कियों ने खूब कॉपी किया।

