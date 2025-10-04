By Deepali Srivastava
PUBLISHED October 04, 2025

शबाना आजमी की 9 सबसे सुंदर तस्वीरें

दिग्गज एक्ट्रेस शबाना आजमी ने फिल्म इंडस्ट्री में अपनी अलग पहचान बनाई। उन्होंने कई दमदार फिल्मों में काम किया। 

शबाना आजमी

Instagram: shabanaazmi

शबाना का जन्म 18 सितंबर 1950 को हैदराबाद में हुआ था। उनकी मां शौकत भी मशहूर अभिनेत्री थीं। लेकिन शबाना ने पहले पढ़ाई पूरी की।

हैदराबाद में जन्मीं

Instagram: anshulakapoor

शबाना बचपन से ही उसूलों वाली लड़की थीं, जो अपने माता-पिता से पैसे नहीं मांगती थी। वह पैसे बचाया करती थीं।

उसूलों से भरी

Instagram: shabanaazmi

शबाना ने परिवार के लिए पैसे कमाने के लिए पढ़ाई के साथ ब्रू कॉफी 3 महीने बेचकर पैसे कमाये थे। जो अपनी मां को दिए थे।

30 रुपये की कमाई

Instagram: shabanaazmi

शबाना आजमी ने फिल्म अंकुर से अपने करियर की शुरुआत की थी। श्याम बेनेगल द्वारा निर्देशित इस फिल्म के लिए शबाना को राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था।

फिल्म की शुरुआत

Instagram: shabanaazmi

दमदार रोल्स

शबाना आजमी ने फिर फिल्म अर्थ में काम किया, जो हिट हुई। इसके बाद एक्ट्रेस ने एक से बढ़कर एक दमदार किरदार निभाये।

Instagram: shabanaazmi

क्रश और प्यार

शबाना की पर्सनल लाइफ भी काफी चर्चा में रहीं। उन्हें एक्टर शशि कपूर पर क्रश था और शेखर कपूर के संग सालों तक रिलेशनशिप में रहीं।

Instagram: shabanaazmi

जावेद अख्तर से शादी

Instagram: shabanaazmi

शेखर से ब्रेकअप के बाद शबाना ने साल 1984 में जावेद अख्तर से शादी रचाई। जावेद हनी ईरानी से शादीशुदा थे। फिर उन्होंने बाद में तलाक लिया।

नहीं किए बच्चे

Instagram: shabanaazmi

जावेद के पहली शादी से फरहान और जोया बच्चे हैं। शबाना आजमी ने खुद के बच्चे कभी नहीं किए। आज भी वह अपनी शादीशुदा जिंदगी में खुश हैं।

फिल्मों में एक्टिव

शबाना अभी तक फिल्मों में काम कर रही हैं। साथ ही वह ओटीटी में भी अपनी अलग छाप छोड़ चुकी हैं।

Instagram: shabanaazmi

