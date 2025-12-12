By Mohit
PUBLISHED Dec 12, 2025

 Cricket

सबसे ज्यादा T20I मैच खेलने वाले 7 इंडियन

टी-20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा मैच खेलने वाले टॉप-7 इंडियन कौन-कौन हैं आइए एक नजर डाल लेते हैं।

आइए जानते हैं

लिस्ट में पहले स्थान पर रोहित शर्मा हैं जिन्होंने अपने करियर में 159 टी-20 इंटरनेशनल मैच खेले।

रोहित शर्मा

Photo: ICC/FB

विराट कोहली लिस्ट में दूसरे स्थान पर हैं। कोहली ने अपने करियर में 125 टी-20 मैच खेले।

विराट कोहली

Photo: ICC/FB

स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या अबतक टी-20 इंटरनेशनल में 122 मैच खेल चुके हैं। वे लिस्ट में तीसरे स्थान पर हैं।

हार्दिक पांड्या

Photo: ICC/FB

पूर्व भारतीय कप्तान एसएस धोनी लिस्ट में चौथे स्थान पर हैं। धोनी ने 98 टी-20 इंटरनेशनल मैच खेले।

एसएस धोनी

Photo: ICC/FB

लिस्ट में पांचवें स्थान पर सूर्यकुमार यादव हैं जो कि अबतक 97 टी-20 इंटरनेशनल मैच खेल चुके हैं।

सूर्यकुमार यादव

Photo: ICC/FB

भुवनेश्वर कुमार लिस्ट में छठे स्थान पर हैं। कुमार ने 87 मैच खेले हैं।

भुवनेश्वर कुमार

Photo: ICC/FB

ऑलराउंडर अक्षर पटेल अबतक 85 मैच खेल चुके हैं और वे लिस्ट में सातवें स्थान पर हैं।

अक्षर पटेल

Photo: ICC/FB

