सबसे ज्यादा T20I मैच खेलने वाले 7 इंडियन
टी-20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा मैच खेलने वाले टॉप-7 इंडियन कौन-कौन हैं आइए एक नजर डाल लेते हैं।
आइए जानते हैं
लिस्ट
में पहले स्थान पर रोहित शर्मा हैं जिन्होंने अपने
करियर
में 159 टी-20 इंटरनेशनल मैच खेले।
रोहित शर्मा
Photo: ICC/FB
विराट
कोहली
लिस्ट
में दूसरे स्थान पर हैं।
कोहली
ने अपने
करियर
में 125 टी-20 मैच खेले।
विराट
कोहली
Photo: ICC/FB
स्टार
ऑलराउंडर
हार्दिक
पांड्या
अबतक
टी-20 इंटरनेशनल में 122 मैच खेल चुके हैं। वे
लिस्ट
में तीसरे स्थान पर हैं।
हार्दिक
पांड्या
Photo: ICC/FB
पूर्व भारतीय कप्तान
एसएस
धोनी
लिस्ट
में चौथे स्थान पर हैं। धोनी ने 98 टी-20 इंटरनेशनल मैच खेले।
एसएस
धोनी
Photo: ICC/FB
लिस्ट
में पांचवें स्थान पर
सूर्यकुमार
यादव हैं जो कि
अबतक
97 टी-20 इंटरनेशनल मैच खेल चुके हैं।
सूर्यकुमार
यादव
Photo: ICC/FB
भुवनेश्वर कुमार
लिस्ट
में छठे स्थान पर हैं। कुमार ने 87 मैच खेले हैं।
भुवनेश्वर कुमार
Photo: ICC/FB
ऑलराउंडर
अक्षर पटेल
अबतक
85 मैच खेल चुके हैं और वे
लिस्ट
में सातवें स्थान पर हैं।
अक्षर पटेल
Photo: ICC/FB
T20I
में सबसे ज्यादा चौके जड़ने वाले
एक्टिव
बल्लेबाज
