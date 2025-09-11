By Vimlesh Kumar Bhurtiya
PUBLISHED September 10, 2025
10 तस्वीरों में अभिषेक शर्मा की बहन की खूबसूरती देखिए
भारतीय टीम के विस्फोटक बल्लेबाज अभिषेक शर्मा की बहन कोमल शर्मा अक्सर अपने लुक्स और फैशन की वजह से सोशल मीडिया पर छाई रहती हैं।
अभिषेक शर्मा की बहन
Insta:
komalsharma_20
वे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर काकी एक्टिव रहती हैं। उन्हें इंस्टाग्राम पर 3 लाख से ज्यादा यूजर्स फॉलो करते हैं।
इंस्टाग्राम पर रहती हैं एक्टिव
Insta:
komalsharma_20
कोमल अक्सर सोशल मीडिया पर अपनी तस्वीरें साझा करती रहती हैं, जिसे फैंस खूब पसंद करते हैं।
तस्वीरें
Insta:
komalsharma_20
कोमल शर्मा वेस्टर्न हो ट्रेडिशनल हर लिबास में अपनी तस्वीरें साझा करती हैं।
हर लिबास में खूबसूरत
Insta:
komalsharma_20
वे खूबसूरती की मिसाल पेश करती नजर आती हैं।
मिसाल
Insta:
komalsharma_20
कोमल अपने भाई अभिषेक की तरह ही बेहद टैलेंटेड हैं।
प्रतिभाशाली
Insta:
komalsharma_20
कोमल को ब्यूटी विद ब्रेन कहा जाए तो गलत नहीं होगा।
ब्यूटी विद ब्रेन
Insta:
komalsharma_20
कोमल शर्मा ने डॉक्टरी की पढ़ाई की है। उन्होंने सोशल मीडिया पर अपने नाम के आगे डॉक्टर लिखा भी है। डॉक्टर की पोशाक में उनकी कुछ तस्वीरें भी हैं।
डॉक्टरी की पढ़ाई
Insta:
komalsharma_20
कोमल शर्मा समय-समय पर मैदान पर अपने भाई अभिषेक को चीयर करती भी नजर आती हैं।
मैदान पर भी आती हैं नजर
Insta:
komalsharma_20
