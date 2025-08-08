By Dheeraj Pal
PUBLISHED August 08, 2025
LIVE HINDUSTAN
Faith
सावन के अंतिम दिन जरूर करें ये 4 उपाय, बरसेगी शिव की कृपा!
इस साल सावन की शुरुआत 11 जुलाई से हुआ और इसका अंत 9 अगस्त को हो रहा है।
अंतिम दिन
सावन के अंतिम दिन का खास महत्व होता है। यह दिन भगवान शिव की भक्ति और तप के लिए विशेष महत्व रखता है।
विशेष महत्व
मान्यता है कि इस दिन कुछ विशेष उपाय करने से पूरे सावन भर की पूजा के समान फल मिलता है। चलिए जानते हैं इस दिन क्या करने चाहिए?
विशेष उपाय
सावन के आखिरी दिन शिव जी को तीन से अधिक पत्ती वाला बेलपत्र चढ़ाना बेहद शुभ माना जाता है।
3 से अधिक बेलपत्र चढ़ाएं
चार या पांच पत्ती वाले बेलपत्र अर्पित करने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और भक्तों पर अपनी कृपा बरसाते हैं। साथ ही ‘ॐ नमः शिवाय’ मंत्र का 108 बार जाप करें।
मंत्र का जाप करें
सावन के अंतिम दिन पीले कनेर का फूल भगवान शिव को अर्पित कर सकते हैं। यह उपाय आत्मविश्वास और मान-सम्मान में वृद्धि करता है।
पीले कनेर के फूल
सावन के अंतिम दिन शिव मंदिर में जाएं और गन्ने के रस से शिवलिंग का अभिषेक करें। शमी के पत्तों पर शहद लगाकर शिवलिंग पर अर्पित करें।
अभिषेक करें
सावन के अंतिम दिन सुबह स्नान के बाद दो मुखी रुद्राक्ष की पूजा करना शुभ माना जाता है।
2 मुखी रुद्राक्ष की पूजा
इसे गंगाजल से शुद्ध करें और शिवलिंग के सामने रखकर ‘ॐ नमः शिवाय’ मंत्र का 108 बार जाप करें। इसके बाद रुद्राक्ष को गले में धारण करें।
तरीका
यह जानकारी सिर्फ मान्यताओं, धार्मिक ग्रंथों और विभिन्न माध्यमों पर आधारित है। किसी भी जानकारी को मानने से पहले विशेषज्ञ की सलाह लें।
नोट
