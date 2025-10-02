By Shubhangi Gupta
सौम्या टंडन के ग्रेसफुल लहंगा लुक्स
सौम्या टंडन, टीवी अभिनेत्री और मॉडल, अपने स्टाइलिश अंदाज के लिए प्रसिद्ध हैं। उनके लहंगा लुक्स भी देखने लायक होते हैं।
सौम्या टंडन
उनके लहंगे अक्सर रंगीन, भव्य और आधुनिक डिजाइन के होते हैं जिनपर बहुत सुंदर काम भी किया गया होता है।
लहंगा लुक्स
अपने लुक को सौम्या खूबसूरत दुपट्टे और ट्रेंडी ब्लाउज के साथ स्टाइल करती हैं और छा जाती हैं।
स्टाइलिंग
ऑफ व्हाइट और गोल्डन लहंगे में सौम्या का लुक एकदम रॉयल और क्लासिक है।
रॉयल
ब्राइट ग्रीन कलर के लहंगे में सौम्या का लुक एकदम ट्रेंडी और स्टाइलिश है।
वाइब्रेंट ग्रीन
सौम्या ने यहां सुर्ख लाल रंग का लहंगा पहना है जिसमें वो ब्राइड्स के लिए परफेक्ट फैसन गोल्स दे रही हैं।
सुर्ख लाल
सौम्या ने यहां ऑल गोल्डन कलर का लहंगा पहना है जिसे बखूबी स्टाइल भी किया है।
गोल्डन गर्ल
सौम्या का ये लहंगा लुक वेडिंग फंक्शन और पार्टीज के लिए एकदम परफेक्ट है।
ग्लैमरस
