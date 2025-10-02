By Shubhangi Gupta
PUBLISHED Oct 02, 2025

LIVE HINDUSTAN
 Fashion

सौम्या टंडन के ग्रेसफुल लहंगा लुक्स

सौम्या टंडन, टीवी अभिनेत्री और मॉडल, अपने स्टाइलिश अंदाज के लिए प्रसिद्ध हैं। उनके लहंगा लुक्स भी देखने लायक होते हैं।

सौम्या टंडन

Instagram: saumyas_world_

उनके लहंगे अक्सर रंगीन, भव्य और आधुनिक डिजाइन के होते हैं जिनपर बहुत सुंदर काम भी किया गया होता है।

लहंगा लुक्स

Instagram: saumyas_world_

अपने लुक को सौम्या खूबसूरत दुपट्टे और ट्रेंडी ब्लाउज के साथ स्टाइल करती हैं और छा जाती हैं।

स्टाइलिंग

Instagram: saumyas_world_

ऑफ व्हाइट और गोल्डन लहंगे में सौम्या का लुक एकदम रॉयल और क्लासिक है।

रॉयल

Instagram: saumyas_world_

ब्राइट ग्रीन कलर के लहंगे में सौम्या का लुक एकदम ट्रेंडी और स्टाइलिश है।

वाइब्रेंट ग्रीन

Instagram: saumyas_world_

सौम्या ने यहां सुर्ख लाल रंग का लहंगा पहना है जिसमें वो ब्राइड्स के लिए परफेक्ट फैसन गोल्स दे रही हैं।

सुर्ख लाल

Instagram: saumyas_world_

सौम्या ने यहां ऑल गोल्डन कलर का लहंगा पहना है जिसे बखूबी स्टाइल भी किया है।

गोल्डन गर्ल

Instagram: saumyas_world_

सौम्या का ये लहंगा लुक वेडिंग फंक्शन और पार्टीज के लिए एकदम परफेक्ट है।

ग्लैमरस

Instagram: saumyas_world_

