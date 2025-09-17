By Navaneet Rathaur
सर्वपितृ अमावस्या पर राशि अनुसार करें दान, पितृ दोष से मिलेगा छुटकारा

सर्वपितृ अमावस्या, जिसे महालय अमावस्या भी कहते हैं, श्राद्ध पक्ष का अंतिम दिन है। यह पितरों को श्रद्धांजलि और तर्पण के लिए विशेष है।

सर्वपितृ अमावस्या

सर्वपितृ अमावस्या के दिन सभी पूर्वजों की आत्मा पृथ्वी पर आती है। तर्पण और दान से पितरों को शांति और वंशजों को आशीर्वाद मिलता है।

क्यों खास है यह दिन?

सर्वपितृ अमावस्या पर विधि-विधान से दान करने से पितृ दोष दूर होता है और जीवन में सुख-समृद्धि आती है।

पितृ दोष से मुक्ति

हर राशि के लिए विशेष दान सामग्री निर्धारित है। राशि अनुसार दान से पितर प्रसन्न होते हैं और दोष दूर होते हैं।

राशि अनुसार दान का महत्व

मेष राशि वाले गेहूं, मसूर दाल, लाल फल और शरबत दान करें। इससे पितृ दोष कम होता है।

मेष राशि के लिए दान

वृषभ राशि वाले दूध, दही और धन का दान करें। यह समृद्धि और पितरों की शांति लाता है।

वृषभ राशि के लिए दान

मिथुन राशि वाले हरी सब्जियां, साबुत मूंग दाल और हरे वस्त्र दान करें। यह शुभ फल देता है।

मिथुन राशि के लिए दान

कर्क राशि वाले घी, दही, दूध और सफेद अनाज दान करें। इससे जीवन में समृद्धि बनी रहती है।

कर्क राशि के लिए दान

सिंह राशि वाले गुड़ और चने की दाल दान करें। यह पितृ दोष से मुक्ति दिलाता है।

सिंह राशि के लिए दान

कन्या राशि वाले चावल और सफेद मिठाई दान करें। यह पितृ दोष को दूर करने में सहायक है।

कन्या राशि के लिए दान

तुला और वृश्चिक राशि वाले काले तिल दान करें। वृश्चिक राशि वाले पीले वस्त्र भी दान कर सकते हैं।

तुला और वृश्चिक राशि के लिए दान

धनु राशि वाले पीले वस्त्र और पीले फल दान करें। यह खुशहाली और पितरों की कृपा लाता है।

धनु राशि के लिए दान

मकर राशि वाले काली उड़द दाल और काले वस्त्र दान करें। यह समृद्धि और शांति देता है।

मकर राशि के लिए दान

कुंभ राशि वाले ब्राह्मणों को भोजन और धन दान करें। मीन राशि वाले मिठाई और फल दान करें।

कुंभ और मीन राशि के लिए दान

सर्वपितृ अमावस्या पर तर्पण, पिंड दान और ब्राह्मण भोजन कराएं। इससे पितरों का आशीर्वाद और सुख-समृद्धि मिलती है।

दान के साथ करें ये काम

यह जानकारी सिर्फ मान्याताओं, धर्मग्रंथों और विभिन्न माध्यमों पर आधारित है। किसी भी जानकारी को मानने से पहले विशेषज्ञ से सलाह लें।

नोट

