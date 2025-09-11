By Dheeraj Pal
PUBLISHED September 11, 2025
LIVE HINDUSTAN
Faith
सर्वपितृ अमावस्या पर करें ये 6 काम, पितर भरेंगे घर के भंडार!
आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को सर्वपितृ मोक्ष अमावस्या कहा जाता है। यह पितृपक्ष का अंतिम दिन होता है।
सर्वपितृ अमावस्या
मान्यता है कि इस दिन सभी ज्ञात-अज्ञात पितरों का श्राद्ध करने से आत्मा तृप्त होती है और उन्हें मोक्ष मिलता है।
मोक्ष मिलता है
इस दिन पितरों के नाम का श्राद्ध कर्म, पिंड दान और तर्पण किया जाता है। शास्त्रों के अनुसार, श्राद्ध पक्ष की अमावस्या पर कुछ विशेष उपाय करने से पितृ प्रसन्न होते हैं।
क्या करें
सर्वपितृ अमावस्या के दिन किसी ब्राह्मण को भोजन के लिए घर बुलाएं या आटा, फल, गुड़ आदि भोजन दान करें। ये उपाय सूर्योदय से लेकर 11 बजे तक करें तो अच्छा रहेगा।
भोजन का दान
सर्वपितृ मोक्ष अमावस्या पर पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाकर गाय के शुद्ध घी का दीपक जलाएं। साथ ही किसी पवित्र नदी में काले तिल डालकर तर्पण करें।
पीपल से जुड़ा काम
सर्वपितृ अमावस्या के दिन गाय के गोबर से बने कंडे को जलाकर उस पर घी-गुड़ की धूप दें और 'पितृ देवताभ्यो अर्पणमस्तु' बोलें। इससे पितर प्रसन्न होते हैं।
मंत्र का जाप
सर्वपितृ अमावस्या के दिन गाय, कुत्ता, कौवा, चींटी को पितरों का अंश मानकर खाना खिलाया जाता है, इसीलिए इनको नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए।
जानवरों को भोजन
किसी भी अमावस्या तिथि पर कौवा, चिड़िया, कुत्ते और गाय को भोजन कराना चाहिए, ऐसा करने से पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है।
आशीर्वाद
इस दिन पितृ लोक से आए हुए पितरों की विदाई होती है। ऐसे में शाम को दक्षिण दिशा में घी का दीपक जलाकर पितृ लोक गमन मार्ग को आलोकित करने की परिकल्पना करनी चाहिए।
इस दिशा में जलाएं दीया
यह जानकारी सिर्फ मान्यताओं, धार्मिक ग्रंथों और विभिन्न माध्यमों पर आधारित है। किसी भी जानकारी को मानने से पहले विशेषज्ञ की सलाह लें।
नोट
