सरगुन मेहता का फेस्टिव फैशन!
सरगुन मेहता, एक प्रसिद्ध अभिनेत्री जिनका फैशन सेंस भी खूब चर्चा में रहता है।
सरगुन मेहता
वेस्टर्न हो या ट्रेडिशनल, सरगुन हर लुक में कमाल लगती हैं और फैशन गोल्स भी देती हैं।
फेस्टिव फैशन
खासतौर पर सरगुन के एथनिक आउटफिट्स इस फेस्टिव सीजन के लिए एकदम परफेक्ट हैं।
एथनिक
सरगुन के आउटफिट्स में अक्सर बोल्ड और ब्राइट कलर्स का चयन देखने को मिलता है।
ब्राइट कलर्स
झुमके, चूड़ियां और नेकलेस से सरगुन अपने लुक में चार चांद लगा लेती हैं।
एक्सेसरीज
इतना ही नहीं, सरगुन अपने मेकअप और हेयरस्टाइल से भी फैशन स्टेटमेंट बनाती हैं।
गजब स्टाइलिंग
एथनिक आउटफिट्स में फ्यूजन का तड़का भी सरगुन बखूबी लगाती हैं और नए ट्रेंड्स सेट कर देती हैं।
फ्यूजन
यह कहना गलत नहीं होगा कि सरगुन यंग गर्ल्स से लेकर विवाहित महिलाओं तक के लिए स्टाइल इंस्पिरेशन हैं।
स्टाइल डीवा
