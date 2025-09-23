By Shubhangi Gupta
PUBLISHED Sept 23, 2025

LIVE HINDUSTAN
 Fashion

सरगुन मेहता का फेस्टिव फैशन!

सरगुन मेहता, एक प्रसिद्ध अभिनेत्री जिनका फैशन सेंस भी खूब चर्चा में रहता है।

सरगुन मेहता

Instagram: sargunmehta

वेस्टर्न हो या ट्रेडिशनल, सरगुन हर लुक में कमाल लगती हैं और फैशन गोल्स भी देती हैं।

Instagram: sargunmehta

फेस्टिव फैशन

खासतौर पर सरगुन के एथनिक आउटफिट्स इस फेस्टिव सीजन के लिए एकदम परफेक्ट हैं।

Instagram: sargunmehta

एथनिक

सरगुन के आउटफिट्स में अक्सर बोल्ड और ब्राइट कलर्स का चयन देखने को मिलता है।

Instagram: sargunmehta

ब्राइट कलर्स

झुमके, चूड़ियां और नेकलेस से सरगुन अपने लुक में चार चांद लगा लेती हैं।

एक्सेसरीज

Instagram: sargunmehta

इतना ही नहीं, सरगुन अपने मेकअप और हेयरस्टाइल से भी फैशन स्टेटमेंट बनाती हैं।

गजब स्टाइलिंग

Instagram: sargunmehta

एथनिक आउटफिट्स में फ्यूजन का तड़का भी सरगुन बखूबी लगाती हैं और नए ट्रेंड्स सेट कर देती हैं। 

फ्यूजन

Instagram: sargunmehta

यह कहना गलत नहीं होगा कि सरगुन यंग गर्ल्स से लेकर विवाहित महिलाओं तक के लिए स्टाइल इंस्पिरेशन हैं।

स्टाइल डीवा

Instagram: sargunmehta

40+ लेडीज के लिए मोना सिंह के स्टाइलिश लुक्स

 Click Here